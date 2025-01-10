¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬ÀõÌîÂóËáÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ë3È¯¾¡Íø¡¢·è¾¡¤Ï¥¯¥é¥·¥³¤Ë¡Ú¥¹¡¼¥Ú¥ë¡¦¥³¥Ñ¡Û
¥¹¡¼¥Ú¥ë¡¦¥³¥Ñ½à·è¾¡¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼vs¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤¬9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢3-0¤Ç¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÎFWÀõÌîÂóËá¤Ï71Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòµ¨¥é¡¦¥ê¡¼¥¬²¦¼Ô¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¡¢ºòµ¨¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤½àÍ¥¾¡¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ë¤è¤ë°ìÀï¡£
3ÆüÁ°¤Î¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤½éÀï¥ß¥Í¥éÀï¤ò5-0¤Ç°µ¾¡¤È¤·¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤È¥«¥Þ¥ô¥£¥ó¥¬°Ê³°¤Î9Áª¼ê¤òÊÑ¹¹¡£¼çÎÏ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
ÀõÌî¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ËÂÐ¤·¡¢³«»Ï2Ê¬¤ËL¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¤¬GK¶¯½±¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ëÆþ¤ê¤È¤¹¤ë¤È¡¢2Ê¬¸å¤Ë¤â¥í¥É¥ê¥´¤¬GK¶¯½±¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¸£À©¡£
¤½¤Î¸å¤â¹¶Àª¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï16Ê¬¤Ë¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Î¥ß¥É¥ë¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤â¡¢GK¥°¥é¥¤¥Õ¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£
Á°È¾È¾¤Ð°Ê¹ß¤â¥Ï¡¼¥Õ¥³¡¼¥È¥²¡¼¥à¤òÂ³¤±¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿Ø¤Ë°ú¤¯¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤òÊø¤·¤¤ì¤º¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢52Ê¬¤Ë¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤¬Áê¼êÁª¼ê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ÇÇ¾¿Ì¤È¤¦¤òµ¯¤³¤·¤Æ¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤È¤Î¸òÂå¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢63Ê¬¤ËÇÈ¾õ¹¶·â¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¡£
±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥í¥É¥ê¥´¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ý¥¹¥È¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£GK¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¼ºÅÀ¤·¤¿¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤¬ÀõÌî¤é3Áª¼ê¤òÅêÆþ¤·¤¿Ãæ¡¢¸åÈ¾È¾¤Ð°Ê¹ß¤â¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬²¡¤·¹þ¤à¤È¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¢¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤È¥í¥É¥ê¥´¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç²ÃÅÀ¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÂÔ¤Ä·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼ 3-0 ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«
¡Ú¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡Û
¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à(¸å18)
OG(¸å48)
¥í¥É¥ê¥´¡¦¥´¥¨¥¹(¸å50)
ºòµ¨¥é¡¦¥ê¡¼¥¬²¦¼Ô¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¡¢ºòµ¨¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤½àÍ¥¾¡¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ë¤è¤ë°ìÀï¡£
3ÆüÁ°¤Î¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤½éÀï¥ß¥Í¥éÀï¤ò5-0¤Ç°µ¾¡¤È¤·¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤È¥«¥Þ¥ô¥£¥ó¥¬°Ê³°¤Î9Áª¼ê¤òÊÑ¹¹¡£¼çÎÏ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¹¶Àª¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï16Ê¬¤Ë¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Î¥ß¥É¥ë¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¤â¡¢GK¥°¥é¥¤¥Õ¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£
Á°È¾È¾¤Ð°Ê¹ß¤â¥Ï¡¼¥Õ¥³¡¼¥È¥²¡¼¥à¤òÂ³¤±¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿Ø¤Ë°ú¤¯¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤òÊø¤·¤¤ì¤º¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢52Ê¬¤Ë¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤¬Áê¼êÁª¼ê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ÇÇ¾¿Ì¤È¤¦¤òµ¯¤³¤·¤Æ¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤È¤Î¸òÂå¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢63Ê¬¤ËÇÈ¾õ¹¶·â¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¡£
±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥í¥É¥ê¥´¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ý¥¹¥È¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£GK¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¼ºÅÀ¤·¤¿¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤¬ÀõÌî¤é3Áª¼ê¤òÅêÆþ¤·¤¿Ãæ¡¢¸åÈ¾È¾¤Ð°Ê¹ß¤â¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬²¡¤·¹þ¤à¤È¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¢¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤È¥í¥É¥ê¥´¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç²ÃÅÀ¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÂÔ¤Ä·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼ 3-0 ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«
¡Ú¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡Û
¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à(¸å18)
OG(¸å48)
¥í¥É¥ê¥´¡¦¥´¥¨¥¹(¸å50)