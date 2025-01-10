È¿È¯¡¢ÊÆ´¨ÇÈ¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×³ÈÂç´üÂÔ¤Ç¡á£Î£Ù¸¶Ìý³µ¶·
NY¸¶ÌýÀèÊª2·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á73.92¡Ê+0.60¡¡+0.81%¡Ë
¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Î£²£°£²£µÇ¯£²·î¸Â¤ÏÈ¿È¯¡£ÊÆ¹ñ¤¬´¨ÇÈ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¤ÇÃÈË¼ÍÑ¤ÎÀÐÌý¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£ÊÆÀÐÌýÀ¸»º¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ç¤âµ¤²¹¤¬¤«¤Ê¤êÄã²¼¤·¡¢¥·¥§ー¥ë¥ª¥¤¥ë¤Î¸º»º¤äÀ½Ìý½ê¤Î¾ã³²È¯À¸¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç£²·î¸Â¤Ï£·£²¡¥£¸£´¥É¥ë¤Þ¤Ç¼å´Þ¤à¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Çä¤ê¤ÏÂ³¤«¤º²¼¤²½Â¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï¼è°ú³«»Ï¤¬¶á¤Å¤¯¤ÈÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï£·£´¡¥£²£¸¥É¥ë¤Þ¤Ç¾å¤²¤¿¡£
MINKABU PRESS
1¥Ð¥ì¥ë¡á73.92¡Ê+0.60¡¡+0.81%¡Ë
¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Î£²£°£²£µÇ¯£²·î¸Â¤ÏÈ¿È¯¡£ÊÆ¹ñ¤¬´¨ÇÈ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¤ÇÃÈË¼ÍÑ¤ÎÀÐÌý¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£ÊÆÀÐÌýÀ¸»º¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ç¤âµ¤²¹¤¬¤«¤Ê¤êÄã²¼¤·¡¢¥·¥§ー¥ë¥ª¥¤¥ë¤Î¸º»º¤äÀ½Ìý½ê¤Î¾ã³²È¯À¸¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç£²·î¸Â¤Ï£·£²¡¥£¸£´¥É¥ë¤Þ¤Ç¼å´Þ¤à¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Çä¤ê¤ÏÂ³¤«¤º²¼¤²½Â¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï¼è°ú³«»Ï¤¬¶á¤Å¤¯¤ÈÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï£·£´¡¥£²£¸¥É¥ë¤Þ¤Ç¾å¤²¤¿¡£
MINKABU PRESS