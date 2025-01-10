　10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比10円安の3万9550円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9605.09円に対しては55.09円安。出来高は4834枚だった。

　TOPIX先物期近は2738ポイントと前日比1ポイント高、TOPIX現物終値比2.08ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 39550　　　　　 -10　　　　4834
日経225mini 　　　　　　 39550　　　　　 -10　　　104480
TOPIX先物 　　　　　　　　2738　　　　　　+1　　　　6470
JPX日経400先物　　　　　 24770　　　　　　+0　　　　 810
グロース指数先物　　　　　 631　　　　　　-4　　　　 331
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース