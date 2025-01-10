日経225先物：10日夜間取引終値＝10円安、3万9550円
10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比10円安の3万9550円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9605.09円に対しては55.09円安。出来高は4834枚だった。
TOPIX先物期近は2738ポイントと前日比1ポイント高、TOPIX現物終値比2.08ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 39550 -10 4834
日経225mini 39550 -10 104480
TOPIX先物 2738 +1 6470
JPX日経400先物 24770 +0 810
グロース指数先物 631 -4 331
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は2738ポイントと前日比1ポイント高、TOPIX現物終値比2.08ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 39550 -10 4834
日経225mini 39550 -10 104480
TOPIX先物 2738 +1 6470
JPX日経400先物 24770 +0 810
グロース指数先物 631 -4 331
東証REIT指数先物 売買不成立
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