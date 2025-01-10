10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比10円安の3万9550円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9605.09円に対しては55.09円安。出来高は4834枚だった。



TOPIX先物期近は2738ポイントと前日比1ポイント高、TOPIX現物終値比2.08ポイント高だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 39550 -10 4834

日経225mini 39550 -10 104480

TOPIX先物 2738 +1 6470

JPX日経400先物 24770 +0 810

グロース指数先物 631 -4 331

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

