なにわ男子・藤原丈一郎、加藤史帆、谷まりあがトリプル主演を務める、24日スタートのテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『僕のあざとい元カノ from あざとくて何が悪いの?』(毎週金曜 後11:15)の共演者として世界的人気俳優であるパース・ナクン、村上愛花が出演することが決定した。藤原演じる、元カノに未練しかないプライドエベレスト男・坂下拓未、加藤演じる、努力であざとさという武器を手に入れた拓未の元カノ・園田芽生、谷演じる、仕事の関係で知り合った拓未に恋心を抱くバリキャリ女子・奥山朝比が先読み不可能でミステリアス(!?)なあざと恋愛模様を織りなす今作。

タイのBLドラマに多く出演し、人気沸とう中のパース演じるのは拓未の同期・レッナイ。第1話ではさっそくあざと女子たちとの食事会の場面もあり、一緒のシーンが多い藤原との初共演に関しては「待機中にもいつも楽しく話をしてくれますし、優しくて、面白い人だと思います!さすが関西人(笑)」とコミュニケーションもバッチリの様子だ。さらに、スーパー戦隊シリーズ『王様戦隊キングオージャー』(2023年/テレビ朝日系)でヒメノ・ラン/カマキリオージャーを演じて地上波連続テレビドラマ初出演をはたし、圧倒的な存在感を放った村上は「全国の日本酒の飲み比べできるお店あるんですよ」「1人で行くのも緊張しちゃうし…」と、合コンで“誘われ待ち”のあざとさを発揮する女子・サキにふんする。■キャストコメント▼パース・ナクン――今回、金曜ナイトドラマ『僕のあざとい元カノ from あざとくて何が悪いの?』に出演が決まった際の心境を教えてください。タイに住んでいる時から『あざとくて何が悪いの?』の大ファンでした!再現ドラマに出演したいと思っていたのですが、まさか『僕のあざとい元カノ from あざとくて何が悪いの?』に出ることになるなんて!!すっごくうれしかったです!――同期・拓未役の藤原丈一郎さんとのシーンが多いと思いますが、今回初共演となる藤原さんの印象はいかがでしょうか。僕はオーストラリア出身なのですが、撮影初日に楽屋でジョーくんの人生初ソロ旅がオーストラリアという話でめっちゃ盛り上がって。第一印象はすごく話しやすい人だなーと思いました!待機中にもいつも楽しく話をしてくれますし、優しくて、面白い人だと思います!さすが関西人(笑)。――ドラマを楽しみにしている皆さんへ見どころやメッセージをお願いします。どの役でも個人的なあざとさは持っているので、そのあざとさがどう表現されるのか、楽しみにしてください!▼村上愛花――今回、金曜ナイトドラマ『僕のあざとい元カノ from あざとくて何が悪いの?』に出演が決まった際の心境を教えてください。お話を聞いた時、どのようなあざとい女子が出てくるのだろう?といろいろと想像していましたが、想像以上に手強い女子たちが多い印象を受けました(笑)。放送を見てのお楽しみですが、華麗なプレーを繰り広げる女子たちから目が離せません!――初共演となる藤原丈一郎さんの印象はいかがでしょうか。今回の撮影では、いかにあざとく見えるかということに、チームが力を入れているなと感じたのですが、「もっとこうしたらあざとく見えるのではないか?」など、積極的に意見をおっしゃっている藤原さんに、このドラマへの熱意を感じ、作品への向き合い方に私自身も勉強になりました。――ドラマを楽しみにしている皆さんへ見どころやメッセージをお願いします。あざとさに振り回される主人公の物語を、ぜひ楽しみにしていてください!そしてあざといテクニックを知りたい方、必見です!