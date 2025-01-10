½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Î¾å¾º¤ÏÇ¯¼ýÁý¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤«
2025Ç¯¤â¶âÍø¤Ë¾å¾º°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¶ÉÌÌ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¶âÍø¾å¾º»þ¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ë±Æ¶Á¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÈµëÍ¿¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2¤Ä¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§ocsa / PIXTA¡Ë
¶âÍø¾å¾º´ðÄ´¤ò¼õ¤±¡¢ÉÔÆ°»º¤Ï»ö¶È²ñ¼Ò¤¬ÀïÎ¬Åª¤Ë²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥ê¥å¡¼¥¢¥Ã¥É¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¼´¤Ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öµï½»²ÁÃÍ¡ß»ñ»ºÀ¡×¤ÇÁªÊÌ¤¹¤ë»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø½µ´©ÅìÍÎ·ÐºÑ¡Ù1·î11Æü¹æ¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡ÖÉÔÆ°»º¡õ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¿·¼¡¸µ¡×¤À¡£2025Ç¯¤ÎÇ¯Æ¬¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢ÊªÎ®»ÜÀß¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
2024Ç¯¤Ï¶âÍøÆ°¸þ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2009Ç¯°Ê¹ß¡¢ÊÑ²½¤»¤º¤Ë·Ð²á¤·¤Æ¤¤¿¼çÍ×¹Ô¤ÎÃ»´ü¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¤¬2024Ç¯9·î¤Ë¾å¾º¡£Ä¹´ü¶âÍø¡Ê¿·È¯10Ç¯¹ñºÄÍø²ó¤ê¡Ë¤â2011Ç¯°ÊÍè¤Î1¡óÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¶âÍø¤Ë¾å¾º°µÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¶·¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£³ô¹â¤Ï»ñ»º²È¤Î½»Âð¹ØÆþÎÏ¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢±ß°Â¤Ï³°¹ñ¿Í¤Î½»Âð¹ØÆþ¤òÂ¥¿Ê¤·¤ä¤¹¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£È¿ÌÌ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï·úÃÛÈñ¤Î¾å¾º¤òÍ¶È¯¤·¡¢¶âÍø¾å¾º¤Ï¼Â¼ûÁØ¤Î½»Âð¹ØÆþÎÏ¤ò²¡¤·²¼¤²¤ë¡£
¼óÅÔ·÷¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¶·¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï2013Ç¯°Ê¹ß¾å¾º·¹¸þ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤ÏÂçÉý¤Ê¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤â·î¼¡¥Ù¡¼¥¹¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬7000Ëü±ß¤ò²¼²ó¤Ã¤¿·î¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î³è¶·´ü¤ËÉ¤Å¨
½»Âð²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÊÑÆ°¶âÍø¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½»Âð¶âÍ»»Ù±çµ¡¹½¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¡Ê2024Ç¯4·î»þÅÀ¡Ë¤Ç¤Ï76.9¡ó¤È¡¢8³ä¶á¤¯¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÑÆ°¶âÍø¤ÏÃ»´ü¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢·î¡¹¤Î»ÙÊ§³Û¤¬Áý²Ã¤·¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
°ìÈÌÅª¤Ë²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤ÈÇä¤ì¹Ô¤¤¬Æß²½¤·¡¢¶¡µëÎÌ¤¬¹Ê¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¼óÅÔ·÷¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤â²Á³Ê¤Î¹âÆ¤È¤È¤â¤Ë¡¢È¯Çä¸Í¿ô¤Ï2019Ç¯°Ê¹ß¡¢´Ë¤ä¤«¤Ê¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢ÈÎÇäÉÔ¿¶¤ÇÇä¤ì¹Ô¤¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Êºß¸Ë¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£Çä¤ì¹Ô¤¤¬°²½¤·¤¿¤³¤È¤¬¶¡µë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î½Ì¾®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Á³Ê¹âÆ¶ÉÌÌ¤Ç¤â¼ûÍ×¤Ï°ìÄêÄøÅÙ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¡µë¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¶¡µë¸Í¿ô¤ÈÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤«¤é¶â³Û¥Ù¡¼¥¹¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò»»½Ð¤·¡¢¤½¤Î¿ä°Ü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£2020Ç¯¤ò´ðÅÀ¡Ê¡á100¡Ë¤È¤·¤ÆÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢2018Ç¯¤È2023Ç¯¤ÏÆ±¿å½à¤Î132¤È¤Ê¤ê¡¢¶â³Û¥Ù¡¼¥¹¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÈæ³Ó²ÄÇ½¤Ê1¡Á10·î¤Î¿ôÃÍ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Ï2023Ç¯¤è¤ê¤â18¡óÄøÅÙÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬Á°Ç¯¤è¤ê¤âÄã¤¤¿å½à¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ëÅÀ¤ËÎ±°Õ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¿»Æ©¤Î±Æ¶Á
Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î1¤Ä¤¬¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Î¿»Æ©¤À¡£
»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È´ðÁÃ¸¦µæ½ê¤¬2024Ç¯2·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Åìµþ23¶è¤Îµï½»¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ìó3Ê¬¤Î1¤Î¿Í¤¬¡ÖÊ¿¶Ñ½µ1²ó°Ê¾å¤Î¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤òº£¸å¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤òº£¸å¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï½»Âð1¼¡¼èÆÀÁØ¤Ç¤¢¤ë30Âå¤È40Âå¤¬¤Û¤«¤ÎÇ¯Âå¤è¤ê¤â¤ä¤ä¹â¤¯¡¢¼«Âð¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÄêÃå¤·¤¿À¤ÂÓ¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¹¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ¤ÂÓ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼óÅÔ·÷¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤·¤¿¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ê¡¢µá¤á¤ë½»¸Í¤È¹ØÆþ¤Ç¤¤ë½»¸Í¤Î´Ö¤Ëº¹¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤Îº¹¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤È¼Â¼û¸þ¤±½»¸Í¤ÎÇä¤ì¹Ô¤°²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ¤¤¬¤«¤ê¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢2025Ç¯¤â¶âÍø¤Ë¾å¾º°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¶ÉÌÌ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¶âÍø¾å¾º»þ¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ë±Æ¶Á¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î2ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡²Á³Ê¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬Æ±¤¸¾ì¹ç¡¢¶âÍø¤¬1¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢Ç¯¼ý¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¡©
¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÍÑ¤¤¤¿¶âÍø¤ÏÊÑÆ°¶âÍø¤Î¼ÂÀª¤Ë¶á¤¤0.5¡ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¬¶â³ä¹ç¤Ï20¡ó¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö¤Ï30Ç¯¡¢Ç¯´Ö¤Î¥í¡¼¥óÊÖºÑ³ä¹ç¤ÏÇ¯¼ý¤Î25¡ó¡¢¸ºÀÇ¸ú²Ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½»Âð¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤Ë½¼Åö¤¹¤ë¾ì¹ç¤òÁÛÄê¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¤¸¡Ë¡£Ç¯¼ý¤¬1000Ëü±ß¤Ç¡¢¶âÍø¤¬1¡ó¾å¾º¤·¤¿¤È¤Æ±¤¸¾ò·ï¤ÇÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÇ¯¼ý¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢É¬Í×¤È¤Ê¤ëÇ¯¼ý¤¬Ìó1157Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢15.7¡ó¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÍø¤¬2.5¡ó¡¢3.5¡ó¤È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢É¬Í×¤È¤Ê¤ëÇ¯¼ý¤ÏÌó1328Ëü±ß¡¢Ìó1511Ëü±ß¤ÈÂç¤¤¯¾å¾º¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¶âÍø¤¬1¡ó¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¼û¤Î½»Âð¹ØÆþÎÏ¤¬15¡óÁ°¸å¤âÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Î²Á³Ê¿å½à¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¶âÍø¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¼Â¼û¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬Âç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¼Ú¤êÆþ¤ì¤Ï7³ä°Ê¾å¤¬ÊÑÆ°¶âÍø¤ÇÄ´Ã£¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÚÆþ¶âÍø¤¬Äã¤¤¤«¤é¤³¤½¸½ºß¤Î¹âÆ¤·¤¿²Á³Ê¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·²¼¤Ë¤¢¤ë¡£²Á³Ê¹âÆÁ°¤è¤ê¤â¶âÍø¤Ø¤Î´¶ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÉÌÌ¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¢2024Ç¯¤Î´ð½à¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÊª·ï¤È¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Êª·ï¤ÎÇã¤¤¤ä¤¹¤µ¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â½»Âð¤Î¹ØÆþ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
2024Ç¯»þÅÀ¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×·ï¤Ç¤Ï¡¢¿·ÃÛ½»Âð¡¦Çã¼èºÆÈÎ½»Âð¤Ï¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤Ë¤è¤Ã¤Æ3ÃÊ³¬¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ÆÅ¬ÍÑ³Û¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤«¤é¤Ï¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Î½»Âð¡×¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤ÎÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥Í´ð½à3ÃÊ³¬¤Î¤¦¤Á¿¿¤óÃæ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡ÖZEH¿å½à¾Ê¥¨¥Í½»Âð¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ç¯¼ý¤ò1000Ëü±ß¤ËÀßÄê¤·¤Æ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢¶âÍø¤¬0.5¡ó¤Î¤È¤¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¡Ö¤¢¤ê¡×¤È¡Ö¤Ê¤·¡×¤Ç½»Âð¹ØÆþÎÏ¤Ë4.7¡ó¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¶âÍø¤¬1.5¡ó¤Î¤È¤¤Ë¤Ï5.5¡ó¤Îº¹¤¬½Ð¤¿¡£¸ºÀÇ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¶âÍø¿å½à¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¡¢¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿Êª·ï¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢½»Âð¤ÎÁªÂò¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
2025Ç¯4·î¤Ë¿·ÃÛ½»Âð¤Ï¾Ê¥¨¥Í´ð½àÅ¬¹ç¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤ë¡£½»Âð¤Ë¤ª¤±¤ë¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤Ø¤Î´¶ÅÙ¤¬Ç¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¶âÍøÆ°¸þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤ä»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤ë½»´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ê¤É¡¢½»Âð¤òÁªÂò¤¹¤ëºÝ¤Ë¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤Í×°ø¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¿ûÅÄ ½¤ ¡§ »°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È´ðÁÃ¸¦µæ½ê ¾åÀÊ¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡Ë