¹Åç¡¦Æ²ÎÓ¡¡¤Þ¤º¡È¼«Ê¬¤ËÁ´½¸Ãæ¡É¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤ÎºÇÊ¡»û¤Ç¸îËà¹Ô
¡¡¹Åç¡¦Æ²ÎÓæÆÂÀÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬9Æü¡¢¼¯»ùÅç»ÔÆâ¤ÎºÇÊ¡»û¤Ç9²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¸îËà¹Ô¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î²ñÂôÍãÊá¼ê¡Ê36¡ËÃæÂ¼¾©À®³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¤Î¹Ó¹Ô¡£16Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£µ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£Áª¼ê²ñÄ¹2Ç¯ÌÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¡×¤ÈÀë¸À¡£ºòµ¨¤ÎÈ¿¾Ê¤òÎÈ¤Ë¡¢¡È¼«Ê¬¤ËÁ´½¸Ãæ¡É¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿¿²Á¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡Æ²ÎÓ¤Ïºòµ¨¤Î²ù¤·¤µ¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤Þ¤ÇÇ³¤¨¤µ¤«¤ë²ÐÃì¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç9²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¹Ó¹Ô¤«¤é¡¢º£µ¨¤ÎÀï¤¤¤Ï´û¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤â»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£ºòÇ¯¤Ï¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¼þ¤ê¤ò¸«¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤â¤Ã¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È¼þ¤ê¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡2Çñ3Æü¤Î½éÆü¤Ï¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¤ò¤«¤±¤Æ¸îËàÌÚ1600Ëç¤¬¤¯¤Ù¤é¤ì¡¢¶ìÌå¡Ê¤¯¤â¤ó¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿¸À¤ò¾§¤¨¤Æ¸Ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê²ñÄ¹1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¡¢¡Ê¥×¥ì¡¼¤ÈÁª¼ê²ñÄ¹¤ÎÌ³¤á¤Î¡Ë¤É¤Á¤é¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÔ¾Ê¤¹¤ë¡£¼«¿È½é¤Î³«Ëë4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ç5·î¾å½Ü¤Ë2·³Íî¤Á¤ò·Ð¸³¡£87»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦230¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¤ÈËþÂ¤Î¤¤¤¯·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤â9·î¤ËÂç¼ºÂ®¡£Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¶ì¶¤ÎÂÇ³«¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤º¡¢ÀÕÇ¤¤òÄË´¶¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏÆ±¤¸Å²¡Ê¤Æ¤Ä¡Ë¤ÏÆ§¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢°ìÇ¯´ÖÀïÎÏ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡£ºòÇ¯¤Ï2·³Íî¤Á¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ê1·³¤Ç¡Ë¤·¤Ã¤«¤ê°ìÇ¯´ÖÀï¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¹¥±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¹Í¤¨¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÎý½¬¤Ç¤â¡Ë¼þ¤ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÉôÊ¬¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òº£Ç¯¤Ï¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¸îËà¹Ô¤Î±ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µÕ½±¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ²ÎÓ¤Î¿´¤ÏÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿²Á¤ò¼¨¤¹¤Ù¤¯¡¢¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡È¼ÙÇ°¡É¤ò¿¶¤êÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢16Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡¡¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë
¡¡¢ã²ñÂô¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¡×¢ä
¡¡C¡ÄÆ²ÎÓ¤ÈÆ±¤¸¤¯9Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¸îËà¹Ô¤ËÎ×¤ó¤À²ñÂô¤Ï¡¢·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤¦°ì²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£µîÇ¯¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¡£¸½Ìò¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë19Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¹ç¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Êá¼ê¤Ï¸åÇÚ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¤¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£