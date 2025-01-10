Àº¿ÀÈèÏ«¤Ç¸Ç¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ê¿ÈÂÎ¤ò¥±¥¢¤¹¤ëÊýË¡
¥á¥ó¥¿¥ë¤«¤é¤¯¤ëÀº¿ÀÈèÏ«¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§Pangaea¡¿PIXTA¡Ë
¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ëÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÇÍý³ØÎÅË¡»Î¤ÎÃæÌî¿ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²áÅÙ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÀº¿ÀÅª¤ÊÈèÏ«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Î§¿À·Ð¤äÀº¿ÀÌÌ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¶»ÄÇ¤ä¶»¹ü¤ò½À¤é¤«¤¯ÊÝ¤Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÃæÌî¤µ¤ó¤Ë¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤«¤é¤¯¤ëÀº¿ÀÈèÏ«¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØºÇ¶¯¤Î²óÉüÇ½ÎÏ¡¡¥×¥í¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¹¥¥ë¤Î¹â¤áÊý¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥¿¥ë¤«¤é¤¯¤ë¡ÖÀº¿ÀÈèÏ«¡×¤Î¼ÂÂÖ
ÈèÏ«¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¼¡¤Î4¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¶ÚÆùÈèÏ«¡¡¢ÆâÂ¡ÈèÏ«¡¡£Ç¾ÈèÏ«¡¡¤Àº¿ÀÈèÏ«
º£²ó¤Ï¡¢4¤Ä¤á¤ÎÀº¿ÀÈèÏ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç¾¤ÎÈèÏ«¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àº¿À·Ï¤ÎÈèÏ«¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤ÇÈó¾ï¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¸¶°ø¡²áÅÙ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼
Îã¤òµó¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥×¥íÁª¼ê¤Ï»î¹ç¤´¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤ËÀ®ÀÓ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬Ç¯ËÀ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼ýÆþ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤ÐÉÙ¤ÈÌ¾À¼¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥±¥¬¤äÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤¬Â³¤±¤Ð»Å»ö¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
ÅöÁ³¡¢»î¹ç¤´¤È¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤¯¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÌäÂê¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î´üÂÔ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¤½¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÀº¿À·Ï¤ÎÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥íÁª¼ê¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤ÐÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥à¤òÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤²áÅÙ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÈèÏ«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÈÂÎ¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë
Àº¿ÀÈèÏ«¤Î±Æ¶Á¤Ï¿´ÍýÌÌ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿ÈÂÎ¤äÆ°¤¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤Î°ìÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¶»ÄÇ¡Ê¤¤ç¤¦¤Ä¤¤¡áÇØ¹ü¤Î°ìÉô¡Ë¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ò´¶¿À·Ð¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¶»ÄÇ¤«¤é½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈèÏ«¤¬¤¢¤ë¤È¿À·Ð¤Î½Ð¸ý¤ä¼«Î§¿À·ÐÀá¤Ê¤É¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬´ØÍ¿¤¹¤ëÉô°Ì¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÇØ¹üÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ª¹Ã¹ü¤ÎÆ°¤¤âÄã²¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÑÀª¤äÆ°¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼Àº¿ÀÈèÏ«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î¡ÖÆ°¤¤Ë¤¯¤µ¡×¤ä¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤¬´¶ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯Æ°¤±¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤ÈµÕ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀº¿ÀÌÌ¤ÎÌäÂê¤¬¿ÈÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤ÆÄ´»Ò¤òÍî¤È¤¹¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç²ñ¸å¤Î¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ÏÆÃ¤Ë¶»ÄÇ¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤âÊ£¿ô¤ÎÁª¼ê¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸Ç¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Àï¸å¤ËÄ´»Ò¤òÊø¤·¤¿¤ê¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶»ÄÇ¤Î¸Ç¤µ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤ªÊ¢¤Î¸Ç¤µ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡Ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¿²¤Ä¤±¤Ê¤¤¡¢²¿ÅÙ¤âÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡¢ÉÔ°Â¤äÅÜ¤ê¡¢¼«¿®¤ÎÁÓ¼º¡¢¤¦¤Ä¾É¾õ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¡¢¿¦¾ì¡¢Îø¿Í¡¢Í§¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤â¡¢Àº¿À·Ï¤ÎÈèÏ«¤ÏÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤À¼Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢É½ÌÌ²½¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Î§¿À·Ð¤âÈèÏ«¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë
¸¶°ø¢¼«Î§¿À·Ð¤ÎÈèÏ«
Àº¿À·Ï¤ÎÈèÏ«¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Î§¿À·Ð¤È¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Î¼«Æ°Åª¤ÊÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤ä´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿ÈÂÎµ¡Ç½¤ò¼«Æ°Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Î§¿À·Ð¤Ë¤Ï¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤ÈÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ò´¶¿À·Ð¡§¿´¿È¤¬¶½Ê³¡¦¶ÛÄ¥¤¹¤ë¾õÂÖ¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡£¶½Ê³¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¾õÂÖ¤Ç³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë
Éû¸ò´¶¿À·Ð¡§¿´¿È¤¬µÙÂ©¡¦²óÉü¤Î¤¿¤á¤Î¾õÂÖ¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡£¿©»ö¤ä¿çÌ²»þ¤Ë³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë
Àº¿À·Ï¤ÎÈèÏ«¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¼«Î§¿À·Ð¤âÈèÏ«¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Î§¿À·Ð¤ÎÈèÏ«¾õÂÖ¤È¤Ï¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤ÈÉû¸ò´¶¿À·Ð¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
Ì²¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢Àº¿ÀÈèÏ«¤ÎÅµ·¿Îã¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤è¤ê¡¢»î¹ç¸å¤Î¶½Ê³¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÇÌ²¤ê¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ì²¤ë¤È¤¤Ë¤ÏµÙÂ©¥â¡¼¥É¡¢¤Ä¤Þ¤êÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬³èÈ¯¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¶½Ê³¤·¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¸å¤Ë¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¹ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡ÊÍâÆü¤¬¥ª¥Õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡Ë¡¢²¿»þ´Ö¤âÌ²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¤Ï¤¤Ä¤¯¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÎÈèÏ«¤òÁýÂç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¾´´¤¬¹ó»È¤µ¤ì¤Æ¤µ¤é¤ËÈè¤ì¤ë
¸¶°ø£¥Û¥á¥ª¥¹¥¿¥·¥¹¤ÎÄã²¼
¼«Î§¿À·Ð¤ÎÃæ¿õ¡Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÌò¡Ë¤Ï¡¢Ç¾´´¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë´ÖÇ¾¤Î»ë¾²²¼Éô¤È¤¤¤¦Éô°Ì¤Ç¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¸·Ì©¤Ë¤Ï¡¢Ç¾ÈèÏ«¤Î°ìÉô¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·Ç¾ÈèÏ«¤ÈÀº¿ÀÈèÏ«¤Ï¡¢¾É¾õ¤Ï½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸¶°ø¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢²óÉü¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤ÏÊ¬¤±¤Æ°·¤¦¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Î§¿À·Ð¤â´Þ¤àÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤ÏÈèÏ«¤¬À¸¤¸¤Æ¤âÄÌ¾ï¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«Ìá¤½¤¦¤È¤¹¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÀìÌçÍÑ¸ì¤Ç¡Ö¥Û¥á¥ª¥¹¥¿¥·¥¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ä¶ÊÑ²½¤ä¿´¿È¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¿ÈÂÎ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤ÊºîÍÑ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢Ç¾¡ÊÆÃ¤ËÇ¾´´¡Ë¤ËÂç¤¤ÊÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£ÈèÏ«¼«ÂÎ¤¬Ç¾´´¤Î¥Ï¡¼¥É¤ÊÆ¯¤¤òÍ×µá¤·¡¢¤µ¤é¤ËÇ¾ÈèÏ«¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Ç¾´´¤¬¹ó»È¤µ¤ì¡¢ÈèÏ«¤·¤ÆÆ¯¤¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢¥Û¥á¥ª¥¹¥¿¥·¥¹¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£Á´¿È¤ÎÈèÏ«¤¬²óÉü¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢ÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¾É¾õ ¶»¹ü¤ä¶»ÄÇ¡¢¸åÆ¬Éô¤Ê¤É¤¬¸Ç¤Þ¤ë
¤³¤¦¤·¤¿Àº¿ÀÈèÏ«¤Ë¤è¤ë°½Û´Ä¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬Æ¯¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤ÉÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬Æ¯¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¶»¹ü¤ä¶»ÄÇ¡¢¸åÆ¬Éô¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÊ¢¤¬¸Ç¤Þ¤ë¤Ê¤É¿ÈÂÎ¤Ë¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÉô°Ì¤¬°ìÅÙ¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼«Î§¿À·Ð¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¶»¹ü¤ä¶»ÄÇ¡¢¸åÆ¬Éô¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÊ¢¤ò¸Ç¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤°´¶ÃÎ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²óÉüÇ½ÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¸ò´¶¿À·Ð¥á¥¤¥ó¤Î¾õÂÖ¤ò¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¥á¥¤¥ó¤Î¾õÂÖ¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¿ÈÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢²óÉüÇ½ÎÏ¤Ï¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Î§¿À·Ð¤ÎÈèÏ«¤Ç¶»¹ü¤¬¸Ç¤Þ¤ë
¶»ÄÇ¤È¶»¹ü¤È¤ªÊ¢¡Ê¤Ø¤½¾å¡Ë¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶»ÄÇ¤ÏÇØ¹ü¤Î°ìÉô¤Ç¡¢ðôÄÇ¡Ê¤±¤¤¤Ä¤¤¡Ë¤ä¹øÄÇ¡¢Ï¾¹ü¤Ê¤É¤ÈÏ¢·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶»ÄÇ¤¬¸Ç¤Þ¤ë¤È¡¢ÂÎ´´¤òÈ¿¤é¤»¤¿¤êÇ±¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÆ°¤¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£º¿¹ü¤ä¸ª¹Ã¹ü¡¢ÏÓ¤Î¹ü¤È¤âÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾åÈ¾¿È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°¤¤È¤Î±Æ¶Á´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë½ÅÍ×¤ÊÉô°Ì¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÌîµå¤ä¥Æ¥Ë¥¹¤Ê¤É¡¢ÏÓ¤ò¶¯Îõ¤Ë¿¶¤ëÆ°¤¤ÏÂÎ´´¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë°±Æ¶Á¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¶»¹ü¤Ï¡¢¶»¤ÎÀµÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Î¹ü¤Ç¡¢¶»ÄÇ¤ÈÏ¾¹ü¤ÎÏ¢·ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¸ò´¶¿À·Ð¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ëÉô°Ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¶»¹ü¤Î±ü¤Ë¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬ÈèÏ«¤¹¤ë¤È¶»¹ü¤â¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¸Ç¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿Áª¼ê¤Î¿ÈÂÎ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÉô°Ì¤ÏÎã³°¤Ê¤¯¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¶»¼þ¤êÁ´ÂÎ¤Î½ÀÆðÀ¤ä¸ÆµÛ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò»ØÉ¸¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊÑ²½¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ø¤½¾å¤Î¸Ç¤µ¤Ï¤ªÊ¢¤Î¸Ç¤µ¤¬¸½¤ì¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤â½ÅÅÀ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Î´ÑÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Ø¤½¾å¤Ë¤Ï¡¢¼«Î§¿À·ÐÀá¤È¤¤¤¦¿À·ÐºÙË¦¤Î½¸¹çÂÎ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¾å¤«¤é½ç¤Ë¡¢Ê¢¹Ð¿À·ÐÀá¡Ê´ÎÂ¡¡¢¤¹¤¤Â¡¡¢°ß¡¢½½Æó»ØÄ²¤Ê¤É¤Î¸ò´¶¿À·Ð¡Ë¡¢¾åÄ²´ÖËì¡Ê¤¸¤ç¤¦¤Á¤ç¤¦¤«¤ó¤Þ¤¯¡Ë¿À·ÐÀá¡Ê¡á¾®Ä²¡¢±¦¤ÎÂçÄ²¡¢À¸¿£´ï·Ï¤Ê¤É¤Î¸ò´¶¿À·Ð¡Ë¡¢²¼Ä²´ÖËì¡Ê¤«¤Á¤ç¤¦¤«¤ó¤Þ¤¯¡Ë¿À·ÐÀá¡Êº¸¤ÎÂçÄ²¤«¤éÈçÇ¢´ï·Ï¤Î¸ò´¶¿À·Ð¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â¡Ö¶½Ê³¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤¢¤ë¸ò´¶¿À·Ð¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ò´¶¿À·Ð¤¬²á¾ê¤ËÆ¯¤Â³¤±¤Æ¼«Î§¿À·Ð¤ÎÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë¤È¡¢¿À·ÐÀá¤Ø¤Î·ìÎ®¤¬Äã²¼¤·¤Æ¸Ç¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØºÇ¶¯¤Î²óÉüÇ½ÎÏ¡¡¥×¥í¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¹¥¥ë¤Î¹â¤áÊý¡Ù P.188¤è¤ê
¸Ç¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¶»ÄÇ¤Î¾õÂÖ¤òÀ°¤¨¤ë
¤³¤Î¸Ç¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¶»ÄÇ¤òÀ°¤¨¤ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ö¥Í¥³¥â¥É¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ØºÇ¶¯¤Î²óÉüÇ½ÎÏ¡¡¥×¥í¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¹¥¥ë¤Î¹â¤áÊý¡Ù P.170-171¤è¤ê
¼«Î§¿À·Ð¤Î±Æ¶Á¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¶»ÄÇ¤Î¾õÂÖ¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£¶»ÄÇ¤ÏÇØÃæ¤Î¾åÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç±¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÆâÂ¦¤«¤é¹¤²¤ë¡ÊÇØÃæ¡¦¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡Ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤«¡¢Ï¾´Ö¶Ú¤òÆâÂ¦¤«¤é¹¤²¤ëºîÍÑ¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°ÂÄê¡£¤µ¤é¤ËÊÒµÓ¤ò¶Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾åÈ¾¿È¤ÎÇ±¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ²¼È¾¿È¤â°ÂÄê¤·¡¢ÎÏ¤ß¤òÈ´¤¤ä¤¹¤¤¤ä¤êÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶»ÄÇ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°³«»Ï½é´ü¤Ï¤¤Ä¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
▶¤¦¤Þ¤¯Ã¦ÎÏ¤Ç¤¤ë¤È¡¢ÇØ¹ü¤¬ÄÀ¤à´¶³Ð¤¬µ¯¤³¤ë
▶º¸±¦º¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Û¤¦¤òÂ¿¤á¤Ë¹Ô¤¤¡¢º¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë
¶»¹ü¤ò¤Õ¤À¤ó¤«¤é½À¤é¤«¤¯ÊÝ¤Ä
º£²ó¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¸«Æ¨¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¶»¹ü¤òÀ°¤¨¤ë¡Ö¶»¹ü°®¤ê²òÊü¡×¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØºÇ¶¯¤Î²óÉüÇ½ÎÏ¡¡¥×¥í¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¹¥¥ë¤Î¹â¤áÊý¡Ù P.172-173¤è¤ê
¶»¹ü¤È¤Ï¶»¤ÎÁ°Â¦Ãæ±û¤Ë¤¢¤ë½ÄÄ¹¤ÎÊ¿¤é¤Ê¹ü¤Î¤³¤È¡£¤³¤³¤Ë»Ø¤Çº¸±¦¤«¤é°µ¤ò²Ã¤¨¡¢²òÊü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸Ç¤µ¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Î§¿À·Ð¤äÀº¿ÀÌÌ¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¤È¶»¹ü¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶»¹ü¤ò¤Õ¤À¤ó¤«¤é½À¤é¤«¤¯ÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
▶°®¤Ã¤Æ°µÇ÷¤·¤¿¤È¤¤Ë°µÇ÷´¶¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÃæ»ß¡¢¤Û¤«¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤Ò¤ÈÄÌ¤ê½ª¤¨¤Æ¤«¤éºÆÅÙ¹Ô¤¦
▶²òÊü¤·¤¿¤È¤¤Ë¶»¤¬¹¤¬¤ë´¶³Ð¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë
Âç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤êÀº¿ÀÅªÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÃæÌî ¿ò ¡§ ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¢JARTA international ÂåÉ½¼èÄùÌò ¡Ë