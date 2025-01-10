ºå¿À¡¦ÌÚ²¼¤µ¤¹¤¬¸µ±Ä¶È¥Þ¥ó!!¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¸ÜµÒ¤Ëà²¸ÊÖ¤·á¹Ã»Ò±à¾·ÂÔ¥×¥é¥ó¡Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î²¸ÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¡£ºå¿À¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦ÌÚ²¼¡ÊKMG¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤Þ¤Ç2Ç¯¼å¡¢¼«Æ°¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Î±Ä¶È¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£24ºÐ¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÜµÒ40¿Í¤ò¼«¿È¤ÎÅÐÈÄÆü¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡Ê¾·ÂÔ¡Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤Æ¤Í¡ª¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¾·ÂÔ¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¸ÜµÒ¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥×¥íÃíÌÜ¤ÎÅê¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÈÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£ºå¿ÀÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Ã´Åö¤Î°ú¤·Ñ¤®¤òÅÁ¤¨¤ëºÝ¤Ë½é¤á¤ÆÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¡È¤½¤ó¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡É¤È¶Ã¤«¤ì¤Æ¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¤½¤ó¤ÊÊý¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×
¡¡¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì2ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¡ÊÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡ËºòÆü¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤¿¡×¤È°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¡£¤¤¤ÁÁá¤¯À²¤ìÉñÂæ¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö¾Ç¤é¤º¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Îµå¤ò¸«¤»¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë