¤Æ¤ó¤Á¤à¤¬à¥Ê¥¤¥È¥Ö¥éÁÊ¾Ùá¤Ç¹µÁÊ¡¡£³¡¦£¸²¯±ß¤ÎÇå½þ¶â¤Ç°ì»þ¤Ï¡Ö¼«¸ÊÇË»º¡×¸¡Æ¤¤â
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤Æ¤ó¤Á¤à¡Ê£³£±¡Ë¤¬ÅìµþÃÏºÛ¤«¤é¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿Ìó£³²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þÌ¿Îá¤ÎÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ë¹µÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÁè¤Ã¤¿à¥Ê¥¤¥È¥Ö¥éÁÊ¾Ùá¤ÏÂè£²¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£»ö¾ð¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤Æ¤ó¤Á¤à¤µ¤ó¤Ï°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¡£ÅìµþÃÏºÛ¤ÎÈ½·è¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¼çÄ¥¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹µÁÊ¿³¤Ç¤ÎµÕÅ¾¾¡ÁÊ¡¢¤Þ¤¿¡¢¹µÁÊ¿³¤ÇºÆ¤ÓÇÔÁÊ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÂ»³²Çå½þ³Û¤Î¸º³Û¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹µÁÊ¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Æ¤ó¤Á¤à¤ÏË¶»¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ£²£°£²£°Ç¯¡¢ÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤¬ºòÇ¯£··î¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÆ°²è¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼«¤éÊÖ¶âÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ËÁí³Û£²²¯£²£°£°£°Ëü±ß¤òÁ÷¶â¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¼ÂºÝ¤ËÊÖ¶â¤Ë¤¢¤Æ¤é¤ì¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢Íâ£²£±Ç¯¤Ë¥á¡¼¥«¡¼¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢»ÈÅÓ³«¼¨¤òµá¤á¤ÆÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éË¶»¼ê½Ñ¤ò±£¤·¤¿ÀâÌÀµÁÌ³°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÈ¿ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ë¡Äî¥Ð¥È¥ë¤Ï£³Ç¯¤ËµÚ¤ó¤À¡£ºòÇ¯£±£²·î£±£¶Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿È½·è¤Ç¡¢¤Æ¤ó¤Á¤à¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë£³²¯£¸£´£µ£·Ëü£´£µ£°£´±ß¤ÎÂ»³²Çå½þÌ¿Îá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£ÇÔÁÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÆ±Æü¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ÖÅö¼Ò¤Î¾¡ÁÊ¤È¤¹¤ëÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÁÊ¾Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁÊ¾ÙÅö»ö¼Ô¤Î¸¢ÍøÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Æ¤ó¤Á¤à¤Ï¤³¤ì¤òÉÔÉþ¤È¤·¤¿¹µÁÊ¡¢µÕ¤Ë¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¼«¸ÊÇË»º¤ÈÁÐÊý¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¡£¹µÁÊ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£