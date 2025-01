◆「フォレスト」チームで三代目JSBライブへ

【モデルプレス=2025/01/10】EXILE/三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が9日、都内で行われたABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ「フォレスト」(12日スタート/毎週日曜よる10時15分〜)の制作発表会見に、女優の比嘉愛未とともに出席。三代目JSBが担当する本作の主題歌「What Is Your Secret?」について語った。2024年12月、岩田が所属する三代目JSBのライブツアー「ECHOES OF DUALITY」東京ドーム公演に訪れた比嘉、水野美紀、松田美由紀。水野は「もちろん三代目の方だっていうことは存じ上げておりましたし、画面を通して見ていた上でドラマにクランクインしてましたが、ずっと一ノ瀬さんとして接してたんです」と岩田演じる一ノ瀬純として接していたと説明し「役の上のしがないクリーニング屋の店員・一ノ瀬さんです。それでコンサート行ったら、その一ノ瀬さんが踊ってて『一ノ瀬さん…!』ってなりました(笑)。分かっていても、私の中では役とのギャップで、すごく新鮮でめちゃくちゃかっこよくて。美由紀さんも比嘉さんもずっと立って踊ってるし最高の時間でした。楽しませていただきました」と興奮気味に語ると、比嘉も「最高に盛り上がってました!」と加えた。

◆岩田剛典、三代目JSB主題歌は「全員満場一致」

◆比嘉愛未&岩田剛典「フォレスト」

この感想を受け、岩田は「めちゃくちゃ嬉しかったです。皆さんで同じ席で観ていただいて、盛り上がりようが凄まじくて(笑)。 多分全会場の中で一番盛り上がってるんじゃないかってくらい(笑)。本当に嬉しかったです」と笑顔を見せた。そんな同ライブにて、本作の主題歌が三代目JSB「What Is Your Secret?」に決定したことが発表された。同曲について、岩田は「今回の作品のテーマでもある『謎』や『嘘』、『秘密』みたいなところから詞も含めて提案させていただいた主題歌になってます」とし「最初デモが何曲かあったんですけど、1回聴いただけで全員満場一致で決まったんですよ」と明かし「すごく今回のドラマにぴったりなんじゃないかと自負しております。曲もじっくりと聴いていただきたいです。多分すごく良いタイミングでかかると思うんで、ぜひ堪能してください」と呼びかけた。この日は、共演のファーストサマーウイカ、中川大輔、堀部圭亮、松田美由紀も出席していた。オリジナルストーリーとなる本作は、本枠でのドラマ放送が始まって以来初のサスペンス作品。同棲してまもなく1年を迎える恋人同士の幾島楓(比嘉)と一ノ瀬純(岩田)の恋愛模様、登場人物それぞれが抱える「嘘」、そして、そこに隠された「真実」を描く。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】