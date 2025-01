1月12日22時15分からABCテレビ・テレビ朝日系で放送がスタートする日10ドラマ『フォレスト』の制作発表が1月9日に都内で行われ、比嘉愛未、岩田剛典、ファーストサマーウイカ、中川大輔、水野美紀、堀部圭亮、松田美由紀が登壇した。

比嘉と岩田のW主演となる本作は、胸が締めつけられる究極のラブサスペンス。比嘉が演じるのは、フラワーギフト会社で働く幾島楓。岩田はクリーニング店を営み、恋人の楓と同棲中の一ノ瀬純を演じる。初共演の2人に互いのキュンとするポイントを聞くと、比嘉は「第1話を観ていただいたらわかると思うんですけども、純のエプロン姿です」と即答。「エプロン姿ってプライベートな感じがするじゃないですか。クリーニング屋さんのエプロンもありますけど、自宅でのエプロン姿も最高ですよ。アットホームな癒しの一面が見られ、清潔感もあって、エプロンが似合う日本一だと思っています」と岩田を絶賛した。

岩田が挙げたのは比嘉の意外な行動。「キュンポイントはいっぱいありますけど、撮影現場のメイク室のすみっこに寝床を作っていたんです。休み時間になるとそこに行くんですが、巣に帰るみたいな感じでした」と暴露。共演者にも目撃されており、「丸まってすやすやしていた」(ファーストサマーウイカ)、「ぐちゃぐちゃなメイク室の片隅にマットを引いて寝ている」(松田美由紀)など証言が寄せられた。比嘉も「落ち着くんですよね。みんながいてくれる安心感と、やっぱりすみっこが好きなんですよ」と認めていた。

主演の2人の印象について、楓の従姉でよき理解者でもある水原真琴役のファーストサマーウイカは「比嘉さんは南国の風を感じる太陽みたいな方。劇中で笑顔を見ることはほとんどなかったんですけど、オフの時は本当に朗らかで、誰よりも笑っていて、スタッフの皆さんもきっと比嘉さんがいらっしゃるだけで、つらい現場も乗り越えてきたんだろうなと思いました」と比嘉の天性の明るさを称えた。岩田に対しては「(三代目 J SOUL BROTHERSの)ツアーが始まって年末の歌番組もある過密スケジュールでも、ずっと完璧なんですよ。寝癖一つないというか、常に“ガンちゃん”の状態で来て帰るというか。だから逆にずっと疑心暗鬼です。岩田さんの素性を知らないまま撮影が終わってしまったので。もう一枚、“岩田”をかぶってきてるんじゃないかと。そこがまたギャップというか、完璧でプロだなと感じました」と感嘆した。

愛憎入り混じるドラマで松田が演じるのは、楓の母にしてホテルグループ「ブランフォレスト」の経営者・幾島鈴子。劇中では毒親の鈴子だが、撮影現場で松田は共演者から慕われている。比嘉が「現場にいる皆さんはもう美由紀さんが大好きです。一度会えば人柄に惚れて、そこから回を重ねるたびに大好きになりました」とラブコールを送ると、松田は、比嘉の粋な計らいを紹介。「撮了後に素晴らしい内容の熱いメッセージをくれたんです。何回も読み直して、生きてて良かったと思って泣いちゃいました」と感激したそう。その他に、メッセージで元旦に絶景の写真を送り合うなど「ラブですよね」と相思相愛ぶりを明かした。

今作の主題歌は三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの「What Is Your Secret?」。岩田は「今回の作品のテーマでもある謎や嘘、秘密みたいなところから提案させていただきました。候補が何曲かあったんですけど、満場一致で1回聞いただけで決まったんですよ。今回のドラマにぴったりと自負しています。ドラマでは、すごく良いタイミングでかかると思います」と自信をのぞかせた。比嘉と水野、松田は、岩田からコンサートに招待されたそうで、水野いわく「三代目(J SOUL BROTHERS)の方ということは存じ上げていましたし、何度も画面を通して拝見していましたが、現場ではクリーニング屋の一ノ瀬さんとして接していた」ので、コンサートで岩田を前にして言葉を失ったとのこと。「役とのギャップがすごく新鮮で、めちゃくちゃカッコよくて。美由紀さんも比嘉さんもずっと踊っていて、最高の時間でした」と振り返った。

新年ということで、今作を漢字一文字で表す書き初めも披露された。自身の名前の一字「愛」をしたためた比嘉は「愛ゆえに嘘をついたり、信じたりするので全てのテーマ」と説明。同じく「愛」を書いた松田は、「脚本に親子の話が出てくるたびに、役を通して人生を学んでるんじゃないかなと思って。今回も親子とはどうあるべきかについて考えさせられました」と述べ、母娘役での一致を喜んだ。ファーストサマーウイカは「龍」が4つの「テツ・テチ」で、「日本で一番画数の多い漢字らしいです。意味は『他言』『よく喋る』で、この現場は龍みたいな人が集まって本当に個性的で楽しく、よく喋る人たちだなと思って」と理由を説明すると、松田に「あなたが一番喋る」と指摘され、あわてて否定していた。

メディアからの質問で、作品を通して成長したことを聞かれた岩田は「オリジナル脚本で、ラブサスペンスという難しいテーマだったので挑戦でした。現場でのディスカッションがすごく重要で、ものづくりという意味では、チーム一丸となって作り上げた感覚があります」と述懐。比嘉は「私事なんですけど、今年で上京して20年で、役者としても20周年の区切りとなる大事な年に、岩田さんとW主演を務めさせていただく責任を最初は感じていました。でも入ってみたら楽しくて、素晴らしいチームワークで良い作品ができることを体験しました。学びや癒しもあり、役者としてこれからもそれくらいの熱量で作品を届けたいと思える、大きなエネルギーのようなものをたくさんいただけた」と感謝した。

また、嘘をつく演技の大変さを尋ねられた岩田は「キャラクターの深いところまで掘り下げると、すごく心情がわかるんですよね。だから、嘘をついているという感覚で芝居をするというよりは、キャラクターの気持ちのままに台詞を言い、芝居をしました。そこも嘘をついたら、何が本当かわからなくなってしまうので、真摯に嘘なく演じました」と役への取り組みを語った。比嘉は「私たちの仕事はフィクションとして作られたものを具現化し、構築していくお仕事なので、たしかにその点では嘘をついているのかもしれないです」と認めつつ、「だから、それと自分は別、という切り替えが自然にできるように20年でなりました」とこれまでの歩みを振り返った。

最後に、比嘉が「個性的で魅力的な素晴らしいキャストの皆さんとプロフェッショナルなスタッフが、チーム一丸となって作り上げたので、胸を張っておすすめできます。ご覧いただければ、『フォレスト』の深みにハマること間違いなしです」と太鼓判を押した。岩田は「とにかく面白い作品。怒涛の展開で、サスペンス要素やラブストーリーの軸もありつつ、 いろんな見方で楽しんでいただけると思います。終盤の撮影は毎日が正念場で、僕たちの魂が乗った仕上がりになっています」と見どころを紹介し、会見を締めくくった。

(取材・文=石河コウヘイ)