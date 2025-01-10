【大雪警報】岐阜県・高山市、関市、山県市、飛騨市、白川村に発表
気象台は、午前4時14分に、大雪警報を高山市、関市、山県市、飛騨市、白川村に発表しました。
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岐阜県では、10日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■高山市
□大雪警報【発表】
積雪 10日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
12日にかけて警戒
■関市
□大雪警報【発表】
積雪 10日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
12日にかけて警戒
■山県市
□大雪警報【発表】
積雪 10日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
■飛騨市
□大雪警報【発表】
積雪 10日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
12日にかけて警戒
■本巣市
□大雪警報
積雪 10日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
12日にかけて警戒
■郡上市
□大雪警報
積雪 10日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
12日にかけて警戒
■下呂市
□なだれ注意報
12日にかけて警戒
■揖斐川町
□大雪警報
積雪 10日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
12日にかけて警戒
■白川村
□大雪警報【発表】
積雪 10日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
12日にかけて警戒