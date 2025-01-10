TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前3時47分に、暴風雪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表しました。また波浪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表

沿岸では、10日朝から10日夕方まで暴風雪に、10日昼前から10日夕方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風雪警報【発表】
　10日朝から10日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　10日昼前から10日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　10日にかけて警戒

■能代市
□暴風雪警報【発表】
　10日朝から10日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　10日昼前から10日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■横手市
□なだれ注意報
　10日にかけて警戒

■大館市
□なだれ注意報
　10日にかけて警戒

■男鹿市
□暴風雪警報【発表】
　10日朝から10日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　10日昼前から10日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　10日にかけて警戒

■湯沢市
□なだれ注意報
　10日にかけて警戒

■鹿角市
□なだれ注意報
　10日にかけて警戒

■由利本荘市
□暴風雪警報【発表】
　10日朝から10日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　10日昼前から10日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　10日にかけて警戒

■潟上市
□暴風雪警報【発表】
　10日朝から10日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　10日昼前から10日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　10日にかけて警戒

■大仙市
□なだれ注意報
　10日にかけて警戒

■北秋田市
□なだれ注意報
　10日にかけて警戒

■にかほ市
□暴風雪警報【発表】
　10日朝から10日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　10日昼前から10日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　10日にかけて警戒

■仙北市
□なだれ注意報
　10日にかけて警戒

■小坂町
□なだれ注意報
　10日にかけて警戒

■上小阿仁村
□なだれ注意報
　10日にかけて警戒

■藤里町
□暴風雪警報【発表】
　10日朝から10日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■三種町
□暴風雪警報【発表】
　10日朝から10日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　10日昼前から10日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■八峰町
□暴風雪警報【発表】
　10日朝から10日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報【発表】
　10日昼前から10日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■五城目町
□暴風雪警報【発表】
　10日朝から10日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　10日にかけて警戒

■八郎潟町
□暴風雪警報【発表】
　10日朝から10日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　10日にかけて警戒

■井川町
□暴風雪警報【発表】
　10日朝から10日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　10日にかけて警戒

■大潟村
□暴風雪警報【発表】
　10日朝から10日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■美郷町
□なだれ注意報
　10日にかけて警戒

■羽後町
□なだれ注意報
　10日にかけて警戒

■東成瀬村
□なだれ注意報
　10日にかけて警戒