気象台は、午前3時47分に、暴風雪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表しました。また波浪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表

沿岸では、10日朝から10日夕方まで暴風雪に、10日昼前から10日夕方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■秋田市

□暴風雪警報【発表】

10日朝から10日夕方にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

10日昼前から10日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



□なだれ注意報

10日にかけて警戒



■能代市

□暴風雪警報【発表】

10日朝から10日夕方にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

10日昼前から10日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■横手市

□なだれ注意報

10日にかけて警戒



■大館市

□なだれ注意報

10日にかけて警戒



■男鹿市

□暴風雪警報【発表】

10日朝から10日夕方にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

10日昼前から10日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



□なだれ注意報

10日にかけて警戒



■湯沢市

□なだれ注意報

10日にかけて警戒



■鹿角市

□なだれ注意報

10日にかけて警戒



■由利本荘市

□暴風雪警報【発表】

10日朝から10日夕方にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

10日昼前から10日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



□なだれ注意報

10日にかけて警戒



■潟上市

□暴風雪警報【発表】

10日朝から10日夕方にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

10日昼前から10日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



□なだれ注意報

10日にかけて警戒



■大仙市

□なだれ注意報

10日にかけて警戒



■北秋田市

□なだれ注意報

10日にかけて警戒



■にかほ市

□暴風雪警報【発表】

10日朝から10日夕方にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

10日昼前から10日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



□なだれ注意報

10日にかけて警戒



■仙北市

□なだれ注意報

10日にかけて警戒



■小坂町

□なだれ注意報

10日にかけて警戒



■上小阿仁村

□なだれ注意報

10日にかけて警戒



■藤里町

□暴風雪警報【発表】

10日朝から10日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■三種町

□暴風雪警報【発表】

10日朝から10日夕方にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

10日昼前から10日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■八峰町

□暴風雪警報【発表】

10日朝から10日夕方にかけて警戒

風向 北西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報【発表】

10日昼前から10日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■五城目町

□暴風雪警報【発表】

10日朝から10日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



□なだれ注意報

10日にかけて警戒



■八郎潟町

□暴風雪警報【発表】

10日朝から10日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



□なだれ注意報

10日にかけて警戒



■井川町

□暴風雪警報【発表】

10日朝から10日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



□なだれ注意報

10日にかけて警戒



■大潟村

□暴風雪警報【発表】

10日朝から10日夕方にかけて警戒

風向 西

最大風速 18m/s



■美郷町

□なだれ注意報

10日にかけて警戒



■羽後町

□なだれ注意報

10日にかけて警戒



■東成瀬村

□なだれ注意報

10日にかけて警戒



