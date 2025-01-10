【暴風雪警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表
気象台は、午前3時47分に、暴風雪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表しました。また波浪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風雪警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表
沿岸では、10日朝から10日夕方まで暴風雪に、10日昼前から10日夕方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風雪警報【発表】
10日朝から10日夕方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
10日昼前から10日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■能代市
□暴風雪警報【発表】
10日朝から10日夕方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
10日昼前から10日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■横手市
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■大館市
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■男鹿市
□暴風雪警報【発表】
10日朝から10日夕方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
10日昼前から10日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■湯沢市
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■鹿角市
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■由利本荘市
□暴風雪警報【発表】
10日朝から10日夕方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
10日昼前から10日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■潟上市
□暴風雪警報【発表】
10日朝から10日夕方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
10日昼前から10日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■大仙市
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■北秋田市
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■にかほ市
□暴風雪警報【発表】
10日朝から10日夕方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
10日昼前から10日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■仙北市
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■小坂町
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■上小阿仁村
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■藤里町
□暴風雪警報【発表】
10日朝から10日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■三種町
□暴風雪警報【発表】
10日朝から10日夕方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
10日昼前から10日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■八峰町
□暴風雪警報【発表】
10日朝から10日夕方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報【発表】
10日昼前から10日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■五城目町
□暴風雪警報【発表】
10日朝から10日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■八郎潟町
□暴風雪警報【発表】
10日朝から10日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■井川町
□暴風雪警報【発表】
10日朝から10日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■大潟村
□暴風雪警報【発表】
10日朝から10日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■美郷町
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■羽後町
□なだれ注意報
10日にかけて警戒
■東成瀬村
□なだれ注意報
10日にかけて警戒