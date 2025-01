灘の酒の試飲も！灘五郷酒造組合「灘の酒 meets TOKYO.NIHONBASHI」

灘五郷酒造組合、神戸市、西宮市は、2025年1月11日(土)に江戸桜通り地下歩道(東京都中央区日本橋室町)にて、「灘の酒 meets TOKYO.NIHONBASHI」を開催します。

開催日 :2025年1月11日(土)11:00〜17:00 ※販売は16:30まで

会場 :江戸桜通り地下歩道 東京都中央区日本橋室町2-2-1

アクセス :東京メトロ三越前駅(A6出口)より徒歩2分

内容 :灘の酒の試飲、灘の酒やおつまみ等の販売、ステージイベント等

参加料 :無料 ※お酒の試飲および販売は20歳以上

主催 :灘五郷酒造組合、神戸市、西宮市

後援 :大阪国税局

協力 :東京地下鉄株式会社、一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント、

中央区観光協会/中央区観光情報センター

江戸時代後期、六甲山からの自然の恵みを活かした技術革新により、現代の酒造りの礎を築いた灘五郷。

その品質の良さから、樽廻船で運ばれた「灘の酒」は江戸で人気を博しました。

灘五郷の酒蔵では今も当時と変わらぬ製法で日本酒が醸され、清酒生産量日本一を誇っています。

今回は、首都圏における「灘の酒」の魅力発信事業として、灘五郷の20社から43種類の日本酒を取り揃え、首都圏の方々に試飲や購入を楽しめるイベントを開催し、「灘の酒ファン」の醸成と理解促進を図ります。

イベントコンテンツについて

○鏡開き

○樽酒ふるまい(数量限定/先着制)

○灘の酒の試飲(灘五郷の蔵元19社31銘柄のお酒が楽しめます。

試飲には有料の試飲チケットが必要になります。

なお試飲できる銘柄は変更になる場合があります。)

○灘の酒の販売(灘五郷の蔵元20社43銘柄のお酒を販売します。)

○おつまみ等の販売

○自治体の観光PR

なおイベントコンテンツは予告なく変更になる場合があります。

