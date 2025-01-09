　アルビレックス新潟は9日、2025シーズンの選手・スタッフ新体制について発表した。新潟は昨季J1リーグを16位でフィニッシュ。今季より樹森大介監督を新たに招へいし、巻き返しを図る。

　新加入のオーストラリア代表DFジェイソン・カトー・ゲリア(←メルボルン・ビクトリー)は2番に決定。期限付き移籍から復帰したGK藤田和輝(←千葉)が1番をつけ、昨季、特別指定選手としてリーグ戦12試合に出場したDF稲村隼翔(←東洋大)は3番に決まった。

以下、2025シーズンの新体制

■スタッフ

樹森大介監督

吉本岳史ヘッドコーチ

入江徹コーチ

渡邉基治コーチ

森田未来テクニカルコーチ

小林ケリム正樹フィジカルコーチ

渡辺泰広GKコーチ

涌生弦アシスタントGKコーチ

■選手

1 GK藤田和輝(←千葉/期限付き移籍から復帰)

2 DFジェイソン・カトー・ゲリア(←メルボルン・ビクトリー)

3 DF稲村隼翔(←東洋大)

4 DF岡本將成(←鹿児島/期限付き移籍から復帰)

5 DF舞行龍ジェームズ

6 MF秋山裕紀

7 FW谷口海斗

8 MF宮本英治

9 FW矢村健(←藤枝/期限付き移籍から復帰)

11 MFダニーロ・ゴメス

12 サポーター

13 MF落合陸(←柏)

15 DF早川史哉

16 FW小見洋太

18 FW若月大和(←山口)

19 MF星雄次

21 GK田代琉我(←熊本)

22 MF新井泰貴(←藤枝)

25 MF藤原奏哉

28 FW太田修介

30 MF奥村仁

31 DF堀米悠斗

33 MF高木善朗

35 DF千葉和彦

38 DF森昂大(←徳島)

41 MF長谷川元希

42 DF橋本健人

46 MF笠井佳祐(←桐蔭横浜大)

48 MF大竹優心(←YS横浜/期限付き移籍から復帰)

71 GK内山翔太(←新潟U-18)

99 FW小野裕二