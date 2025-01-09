新潟が2025シーズンの選手&スタッフ新体制を発表
アルビレックス新潟は9日、2025シーズンの選手・スタッフ新体制について発表した。新潟は昨季J1リーグを16位でフィニッシュ。今季より樹森大介監督を新たに招へいし、巻き返しを図る。
新加入のオーストラリア代表DFジェイソン・カトー・ゲリア(←メルボルン・ビクトリー)は2番に決定。期限付き移籍から復帰したGK藤田和輝(←千葉)が1番をつけ、昨季、特別指定選手としてリーグ戦12試合に出場したDF稲村隼翔(←東洋大)は3番に決まった。
以下、2025シーズンの新体制
■スタッフ
樹森大介監督
吉本岳史ヘッドコーチ
入江徹コーチ
渡邉基治コーチ
森田未来テクニカルコーチ
小林ケリム正樹フィジカルコーチ
渡辺泰広GKコーチ
涌生弦アシスタントGKコーチ
■選手
1 GK藤田和輝(←千葉/期限付き移籍から復帰)
2 DFジェイソン・カトー・ゲリア(←メルボルン・ビクトリー)
3 DF稲村隼翔(←東洋大)
4 DF岡本將成(←鹿児島/期限付き移籍から復帰)
5 DF舞行龍ジェームズ
6 MF秋山裕紀
7 FW谷口海斗
8 MF宮本英治
9 FW矢村健(←藤枝/期限付き移籍から復帰)
11 MFダニーロ・ゴメス
12 サポーター
13 MF落合陸(←柏)
15 DF早川史哉
16 FW小見洋太
18 FW若月大和(←山口)
19 MF星雄次
21 GK田代琉我(←熊本)
22 MF新井泰貴(←藤枝)
25 MF藤原奏哉
28 FW太田修介
30 MF奥村仁
31 DF堀米悠斗
33 MF高木善朗
35 DF千葉和彦
38 DF森昂大(←徳島)
41 MF長谷川元希
42 DF橋本健人
46 MF笠井佳祐(←桐蔭横浜大)
48 MF大竹優心(←YS横浜/期限付き移籍から復帰)
71 GK内山翔太(←新潟U-18)
99 FW小野裕二
新加入のオーストラリア代表DFジェイソン・カトー・ゲリア(←メルボルン・ビクトリー)は2番に決定。期限付き移籍から復帰したGK藤田和輝(←千葉)が1番をつけ、昨季、特別指定選手としてリーグ戦12試合に出場したDF稲村隼翔(←東洋大)は3番に決まった。
■スタッフ
樹森大介監督
吉本岳史ヘッドコーチ
入江徹コーチ
渡邉基治コーチ
森田未来テクニカルコーチ
小林ケリム正樹フィジカルコーチ
渡辺泰広GKコーチ
涌生弦アシスタントGKコーチ
■選手
1 GK藤田和輝(←千葉/期限付き移籍から復帰)
2 DFジェイソン・カトー・ゲリア(←メルボルン・ビクトリー)
3 DF稲村隼翔(←東洋大)
4 DF岡本將成(←鹿児島/期限付き移籍から復帰)
5 DF舞行龍ジェームズ
6 MF秋山裕紀
7 FW谷口海斗
8 MF宮本英治
9 FW矢村健(←藤枝/期限付き移籍から復帰)
11 MFダニーロ・ゴメス
12 サポーター
13 MF落合陸(←柏)
15 DF早川史哉
16 FW小見洋太
18 FW若月大和(←山口)
19 MF星雄次
21 GK田代琉我(←熊本)
22 MF新井泰貴(←藤枝)
25 MF藤原奏哉
28 FW太田修介
30 MF奥村仁
31 DF堀米悠斗
33 MF高木善朗
35 DF千葉和彦
38 DF森昂大(←徳島)
41 MF長谷川元希
42 DF橋本健人
46 MF笠井佳祐(←桐蔭横浜大)
48 MF大竹優心(←YS横浜/期限付き移籍から復帰)
71 GK内山翔太(←新潟U-18)
99 FW小野裕二