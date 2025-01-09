Æî²ÌÊâ¡¡LA»³²Ð»ö¤Ë¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡×¡¡ÆüËÜ¤«¤éµ§¤ê¡Ö¤É¤¦¤«¤É¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤ÊÌµ»ö¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆî²ÌÊâ¡Ê60¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹À¾Éô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»³²Ð»ö¤ÏÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹À¾Éô¤Î¹âµé½»Âð³¹¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥ê¥»¡¼¥º¤Ç7Æü¡¢È¯À¸¡£¥Ë¥å¡¼¥µ¥à½£ÃÎ»ö¤ÏÈó¾ï»öÂÖ¤òÀë¸À¡£8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤ËÅö¤¿¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢¸µÉ×¡¦ÅÏÊÕ¸¬¤äÂ©»Ò¤ÈÊÆ¹ñ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÆî¤Ï¡Ö¥í¥¹¤ÎÍ§¿Í¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤ÆÍè¤¿Æ°²è¤Ë¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡£Â¿È¯¤Î»³²Ð»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡£»×¤¤½Ð¤Î¥í¥¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÌµ»ö¤òÆüËÜ¤«¤éµ§¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯ÄÃ²Ð¤¹¤ë¤³¤È¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤¬Ìµ»ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÆüËÜ¤«¤éµ§¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¤É¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤ÊÌµ»ö¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È´ê¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö³§ÍÍ¤Î¤´Ìµ»ö¤ÈÁá¤¯ÄÃ²Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅöÌµ»ö¤Ç¡¡¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æî¤Ï¡¢1995Ç¯¤ËÄÔ¤È·ëº§¤·Ä¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢2000Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¤½¤Î¸å¡¢05Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕ¸¬¤È2ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤ò¤¹¤ë¤â¡¢18Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£