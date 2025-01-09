ROF-MAO、2ndミニアルバム『MOMENTUM』提供作家陣が解禁 綾小路翔や川谷絵音、ORANGE RANGEのNAOTOらが提供
ANYCOLORが運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属する、加賀美ハヤト／剣持刀也／不破湊／甲斐田晴の4人が集った男性VTuberユニット「ROF-MAO」が3月26日に2nd Mini Album『MOMENTUM』を発売する。
【画像】ROF-MAOの2nd Mini Album『MOMENTUM』の豪華な作家陣一覧
先行楽曲「情熱的ボーイ」以外の提供作家陣が公開。氣志團の綾小路翔、andropの内澤崇仁、シンガーソングライター／トラックメイカーのOHTORA、音楽プロデューサーのmaeshima soshi、Lucky Kilimanjaroの熊木幸丸、indigo la End、ゲスの極み乙女、ジェニーハイ、礼賛、ichikoroほかで活躍する川谷絵音、水曜日のカンパネラのメンバーで音楽プロデューサーのケンモチヒデフミ、そしてORANGE RANGEのNAOTOという豪華な楽曲提供作家陣がROF-MAOの2nd Mini Album『MOMENTUM』を彩ることになった。
すでにリリースされている「情熱的ボーイ」を除く6曲は今回新録となり、楽曲詳細はベールに包まれている。
■参加クリエイター
綾小路翔
内澤崇仁（androp)
OHTORA、maeshima soshi
川谷絵音
熊木幸丸（Lucky Kilimanjaro）
ケンモチヒデフミ
NAOTO
【画像】ROF-MAOの2nd Mini Album『MOMENTUM』の豪華な作家陣一覧
先行楽曲「情熱的ボーイ」以外の提供作家陣が公開。氣志團の綾小路翔、andropの内澤崇仁、シンガーソングライター／トラックメイカーのOHTORA、音楽プロデューサーのmaeshima soshi、Lucky Kilimanjaroの熊木幸丸、indigo la End、ゲスの極み乙女、ジェニーハイ、礼賛、ichikoroほかで活躍する川谷絵音、水曜日のカンパネラのメンバーで音楽プロデューサーのケンモチヒデフミ、そしてORANGE RANGEのNAOTOという豪華な楽曲提供作家陣がROF-MAOの2nd Mini Album『MOMENTUM』を彩ることになった。
すでにリリースされている「情熱的ボーイ」を除く6曲は今回新録となり、楽曲詳細はベールに包まれている。
■参加クリエイター
綾小路翔
内澤崇仁（androp)
OHTORA、maeshima soshi
川谷絵音
熊木幸丸（Lucky Kilimanjaro）
ケンモチヒデフミ
NAOTO