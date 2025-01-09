±ßÇã¤¤Í¥Àª¡¢¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ£±£µ£·¡¥£¶£µ¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ÂÃÍ¹¤²¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
±ßÇã¤¤Í¥Àª¡¢¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ£±£µ£·¡¥£¶£µ¥ì¥Ù¥ë¤Ë°ÂÃÍ¹¤²¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥óÃë¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢ºÆ¤Ó±ßÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï157.65¥ì¥Ù¥ë¡¢¥æー¥í±ß¤Ï162.40¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï193.63¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤É¤ËËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£¶£µ¡óÂæ¤Ø¤È¾®Éý¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡157.74¡¡EUR/JPY¡¡162.49¡¡GBP/JPY¡¡193.70
¡¡¥í¥ó¥É¥óÃë¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢ºÆ¤Ó±ßÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï157.65¥ì¥Ù¥ë¡¢¥æー¥í±ß¤Ï162.40¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï193.63¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤É¤ËËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£¶£µ¡óÂæ¤Ø¤È¾®Éý¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡157.74¡¡EUR/JPY¡¡162.49¡¡GBP/JPY¡¡193.70