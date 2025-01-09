¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¢µð¿Í¡¢ºå¿À¤Ç306ËÜÎÝÂÇ¤Î¹­Âô¹î¼Â»á¡Ê62¡Ë¤¬¡¢¹¾ËÜÌÒµª»á¡Ê77¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¥¨¥â¤ä¤ó¤Î¡¢¿ÍÀ¸¤Õ¤é¡¼¤ê¥Ä¥Þ¥ß¥°¥¤¡×¤Ë½Ð±é¡£ºå¿À»þÂå¤ËÌÀÂç¤ÎÀèÇÚ¡¦À±ÌîÀç°ì´ÆÆÄ¤«¤é¼õ¤±¤¿¡È¤¨¤³¤Ò¤¤¤­¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡ºå¿À¤Ç¤ÏÀ±Ìî´ÆÆÄ¤«¤é¥¢¥´¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¡£²¿¤«¤¢¤ë¤È¡Ö¥È¥é¡¼¥Ã¡Ê¹­Âô»á¤Î°¦¾Î¡Ë¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÌÀÂç¤Î¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¤¨¤³¤Ò¤¤¤­¤â¤·¤ÆÌã¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡¡ÖËÍ¤ÎºÇ½ªÂÇÀÊ¤¬¤Þ¤µ¤·¤¯¤¨¤³¤Ò¤¤¤­¤Ç¤·¤¿¤Í¡×

¡¡¥À¥¤¥¨¡¼¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¡£¤½¤³¤Þ¤Ç5ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¥ï¡¼¥¹¥Èµ­Ï¿¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇÀþ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÀ±Ìî´ÆÆÄ¤Ï¸«Êü¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£9²ó2»à¤«¤éÌðÌîµ±¹°¡Êà¢Âç¡Ë¤ÎÂåÂÇ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¹­Âô»á¤Ï¥ë¡¼¥­¡¼¤À¤Ã¤¿ÏÂÅÄµ£¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÎòÂåºÇÇ¯Ä¹¤ÎËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ëº¸±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£

¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¸å¤Ë°úÂà¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤·¤¿¹­Âô»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤Ï3¾¡4ÇÔ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¹­Âô»á¤Ï¡ÖÌðÌî¤ËÂåÂÇ½Ð¤¹É¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢´°¤Ú¤­¤Ê¤¨¤³¤Ò¤¤¤­¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿À±Ìî´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£

¡¡¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¹¾ËÜ»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¢¤ë¤è¤Ê¡¢¤¢¤Î¿Í¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£