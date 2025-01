カラバオカップ準決勝1stレグが現地時間の8日に行われ、トッテナムがMFルーカス・ベリヴァルのゴールを守り切り、1-0でリヴァプールを下した。



そんなこの試合で話題を集めているのが、ホームスタジアムで試合が行われると度々注目されるトッテナムのエスコートキッズだ。



ウォーミングアップを終えてロッカーへ戻る選手らとハイタッチをするため、トンネル内で待機していたトッテナムのエスコートキッズたちはリヴァプールのキャプテンであるフィルジル・ファン・ダイクがくると大興奮。あるエスコートキッズは「ファン・ダイク、トッテナムに来て。今いいDFがいないんだ!」と、大胆にもスカウトしたのだ。





"Van Dijk come to Tottenham we haven't got any good defenders at the moment!"



Spurs mascots being very honest to the Liverpool players! pic.twitter.com/Y6tTsy8gLn