¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¼þÊÕ¡¦»³²Ð»ö¡Û¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¡YOSHIKI¤ÏÈòÆñ¡¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÈ¯É½¤¬±ä´ü¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¼þÊÕ¤ÇÂ³¤¯Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤ò¼õ¤±¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤ëÃøÌ¾¿Í¤ä¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
X JAPAN¤ÎYOSHIKI¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖLA¤Î¼«Ê¬¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤âº£¡¢¶¯À©ÈòÆñÌ¿Îá¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£º£¤«¤é¼«Ê¬¤âÈòÆñ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥° ¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¢¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â¿·¤¿¤Ê²Ð»ö¤¬È¯À¸¡¢¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤ÆÁ´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÈòÆñ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÐÍ¥¤ÎÅí°æ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥í¥¹Âç²Ð»ö¤Ç¤´¿´ÇÛ¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬Åí°æ¥ó²È¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Á´¾Æ¤·¤¿Í§¿ÍÂð¤â¿ô¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öº£LA¤Ï»³²Ð»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í»ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª¡¡¤´¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Öº£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¡¢¤É¤¦¤¾¤´Ìµ»ö¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»³²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÎÈ¯É½¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¦²ñ°÷¤¬ÈòÆñ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³粼¸¿Í¤µ¤ó¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡Ù¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬Ãæ»ß¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Î¸ø¼°X¤Ç¤ÏÃæ»ß¤ÎÈ¯É½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÈïºÒ¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¤Éü¶½¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£