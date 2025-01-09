¾®³Ø6Ç¯¤«¤é¥³¥ó¥Óà¤Ê¤³¤ß¤¯á¤¬Éü³è2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÈ±·¿¤¬»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖËè½µ2¿Í¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¤?¡×
¡¡12ºÐ¤ÇHKT48¤Ë²ÃÆþ¤·à¤Ê¤³¤ß¤¯á¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿2¿Í¤¬µ×¡¹¤Ë¶¦±é¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆà»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìð¿áÆà»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÌð¿áÆà»Ò¤Î¥ì¥³¥á¥ó¡ª¡×(Ê¸²½ÊüÁ÷)¤Î¸ø¼°X¡£8Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÅÄÃæÈþµ×(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤È¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Ê¤³¤ß¤¯¤Ç¥é¥¸¥ª¤À¤È¡×¡ÖÈ±·¿¤¬»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖËè½µ2¿Í¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¤?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿2013Ç¯¤ËHKT48Âè3´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£23Ç¯4·î¤ËÌð¿á¡¢24Ç¯3·î¤ËÅÄÃæ¤¬Â´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£