BugLug、結成15周年記念で日比谷野音ワンマン開催
2025年8月9日に結成15周年を迎えるBugLugが、日比谷野外大音楽堂にて記念のワンマンライブを開催することを発表した。
タイトルは＜ASOVIVA真夏の太陽と冴わたる月の詩＞。バンドにとって通算5度目となる日比谷野外大音楽堂でのワンマンライブは、まさに特別な意味を持つイベントとなるだろう。
この日は、BugLugの象徴的な記念日である8月9日（バグの日）に開催されることもあり、ファンにとっても大きな節目となることは間違いない。チケットは、VIPチケット限定で最速先行受付がすでにスタートしている。
さらに、3月10日からは全18公演にわたる＜BUGPANIC 2025＞がスタート。過去にも開催されたこのイベントは、短期間に怒涛のようにライブを重ねる“ライヴハウス荒らし”的な企画だ。加えて、3月12日には約2年ぶりとなるシングルのリリースも決定している。
BugLugの15周年イヤーは、ライブ、音楽、そして彼らの新たな挑戦を満載にした一年となるだろう。
＜BugLug 15th ANNIVERSARY ONEMAN LIVE「ASOVIVA~真夏の太陽と冴わたる月の詩~」＞
開場 / 開演：17:00 / 18:00
チケット：VIP 12,000
https://e.tickettown.site/tickets/buglug_asoviva_250809
【最速先行】
・BugLug official blog magazine from ASOVIP先行
・BugLug MOBILE先行
受付期間：1月8日(水)21:00〜1月22日(水)23:59迄
以降チケットスケジュール後日発表
＜BugLug 15th ANNIVERSARY ONEMAN LIVE「XV 一会」＞
開場 / 開演：18:30 / 19:00
チケット：前売 ￥6,000(D代別)
blog magazine/BugLug MOBILE会員限定
※同行者は非会員でも可
・先行物販 16:00〜(予定)
・撮影会 16:30〜17:30 / 撮影券 \3,000
【チケットスケジュール】
・BugLug official blog magazine from ASOVIP先行
・BugLug MOBILE先行
受付期間：1/8(水)21:00-1/20(月)23:59迄
https://e.tickettown.site/tickets/buglug_ichigoichie
＜BUGPANIC2025＞
3月11日(月)〜4月11日(金) EDGE Ikebukuro
OPEN 17:00/START 17:30
前売 ￥4,500/当日 ￥5,000
(※全公演共通)
詳細：http://www.sp-freewillonline.com/buglug/live.php?page=live&pkind=1
『ホントノミリョク』
3月17日(月)〜4月28日(月) 渋谷REX
OPEN 16:30 / START 17:00
前売￥5,500＋D / 当日￥6,500＋D
(※全公演共通)
詳細：http://www.sp-freewillonline.com/buglug/live.php?page=live&pkind=1
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