〈食べログ3.5以下のうまい店〉三重県・桑名産のはまぐりを中目黒で！ ぷりっと食感にハマる人が続出！

グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回はグルメライター小寺慶子さんがおすすめする、三重県・桑名産のはまぐりをしゃぶしゃぶで食べられる中目黒の隠れた名店をご紹介。

〈食べログ3.5以下のうまい店〉

教えてくれる人

小寺慶子

肉を糧に生きる肉食系ライターとして、さまざまなレストラン誌やカルチャー誌などに執筆。強靭な胃袋と持ち前の食いしん坊根性を武器に国内外の食べ歩きに励む。趣味は一人焼肉と肉旅(ミートリップ)、酒場で食べ物回文を考えること。「イカも好き、鱚もかい?」

季節を問わずはまぐりワールドに没入できる中目黒の隠れ家とは?

巷では「おいしい店は食べログ3.5以上」なんて噂がまことしやかに流れているようだが、ちょっと待ったー!

食べログ3.5以上の店は全体の3%。つまり97%は3.5以下だ。

食べログでは口コミを独自の方法で集計して採点されるため、口コミ数が少なかったり、新しくオープンしたお店だったりすると「本当はおいしいのに点数は3.5に満たない」ことが十分あり得るのだ。

点数が上がってしまうと予約が取りにくくなることもあるので、むしろ食通こそ「3.5以下のうまい店」に注目し、今のうちにと楽しんでいるらしい。

中目黒駅前の喧騒を抜けて“山側”へ。生成りの暖簾がしっとりとした風情を醸し出す「割烹 藤」は駅から徒歩7分ほどの場所にある

旧山手通り沿いにあらゆる飲食店が軒を連ねる中目黒は“川側”“山側”にもユニークな店が点在している。川側とは、春は多くの花見客で賑わう目黒川周辺。中目黒に山?と疑問に思う人もいるかもしれないが、それは江戸時代から変わらぬ名称で呼ばれる“東山”を指す。そして、このあたりにはかつて貝塚があったとされており、大正時代には現在の東山貝塚公園の南側から土器や石器が発見されたとか。そんな歴史ロマンに彩られた東山エリアの一角に佇む「割烹 藤」は食べログの点数は3.32(2025年1月現在)。三重県・桑名産のはまぐりを存分に味わうカイ感に酔いしれる、くつろぎの酒亭だ。現代によみがえった“貝塚”で味わえる、とっておきのはまぐり料理とは?

2名であればカウンター席がおすすめ。予約は季節や曜日にもよるが、現状は1週間ほど前なら安心。当日でも、席が空いていれば入店可能だ

暖簾をくぐり店へ入ると、そこに広がるのはロングカウンターが印象的な落ち着いた空間。気取りすぎないなごやかな雰囲気で、中目黒を“ホーム”とする人でも「こんなお店があったとは」と驚くはず。案内された席に着けば、ふんわりとやさしいはまぐり出汁の香りに包まれ、美味への期待に胸がふくらむ。通路をはさんで右側には小上がり。障子で区切られた半個室仕様になっており、こちらは会食などでも重宝しそうだ。

しっとりとした雰囲気の個室も。障子を開ければ最大24名の団体客まで対応可。掘り炬燵なので、リラックスして料理を楽しむことができる

桑名出身の若き店主の意気込みを感じる、絶品はまぐり料理を堪能!

もともとは貝塚があった場所という東山の歴史に導かれるように「割烹 藤」をこの地で開いた。はまぐりの生産地として有名な三重県の桑名に生まれ育った加藤俊吾さんは、料理人を志して18歳で上京。「東京で安定的に質のよいはまぐりを仕入れることができる店はそうそうないと思います」と胸を張る。おいしいはまぐりの見分け方をたずねると「貝同士を軽くぶつけると高音が鳴るのがいいハマグリの証拠。ふっくらした身がつまっているかどうかがわかります」と話す。

店主の加藤俊吾さん。三重県出身のルーツを生かして「東京ではまぐりのしゃぶしゃぶの店をやりたいと思った」とのこと。国分寺のどて焼き専門店「りんちゃん」も手がけるナイスガイ

はまぐりの漢字は“蛤”と書く。この理由は諸説あるが、昔は鳥獣や魚以外の小動物は“虫”としてひとくくりにされていたため、この漢字が使われるようになったという。また、はまぐりは魚偏に吉と書くことも。江戸時代は将軍家への献上品だったことやお食い初めなどおめでたい席にも用いられる二枚貝であることがその漢字の成り立ちであるようだが、まさにこの時期、新しい一年への希望を胸に、いただくにふさわしい食材といえる。

三重県・桑名から直送されるはまぐり。「サイズはあまり大きすぎないほうが、旨みが凝縮されていておいしいです」と加藤さん

アラカルトも充実! 必ず頼んでほしいはまぐりメニューとは?

はまぐりを看板メニューに据えているとあって「割烹 藤」は、自慢のはまぐりをさまざまな調理法で提供。地元以外でもなじみがある食べ方といえば、やはり焼きはまぐり。シンプルに焼いたはまぐりは旨みに富み、ふっくらとした身は歯をそっと押し返すような心地よい弾力がある。木曽川や長良川、揖斐川が流れ込む伊勢湾は淡水と海水が混じりあっており、そこで育つはまぐりの風味が豊かになるというのが、桑名がはまぐりの名産地と言われる理由だ。最初に焼きはまぐりを味わえば、その“真価”をしみじみと感じることができる。

「焼きはまぐり」はサイズによって800円から3,000円まで。貝出汁まで旨みが「これでもか」というほど詰まっている

アラカルトでもはまぐり料理を味わえるのがこの店の魅力だが、地元食材に長く触れてきた店主だからこその逸品も。はまぐりのむき身を海苔に巻いて揚げた天ぷらは、香ばしい衣とぷりっと締まった身のコンビネーションを楽しむことができ、常連客のリピート率が高いというのも納得。焼き、揚げの両方を味わえるのは貝好きにとって至福のひと言に尽きる。

「はまぐりの天ぷら(4個)」1,800円。海苔の風味がふわりと香る天ぷらは日本酒や焼酎がすすむことうけあい!

メインのしゃぶしゃぶ前の箸休めにぜひ注文したいのが、はまぐりのしぐれ煮。和食店や割烹では、お茶漬けや締めのご飯とともに供されることが多いが「つまみとして召し上がるお客さんが多い」ため、甘さは控えめに。1度茹でてからざる切りをし、酒やみりんなどで炊いてから冷蔵庫でひと晩寝かせたしぐれ煮は、箸が休まらないほどの旨みに富む。

「はまぐりのしぐれ煮」1,200円。砂糖の量をおさえたしぐれ煮はお酒のおともにぴったり。何度でもおかわりしたくなるはず

はまぐり以外の絶品料理も!

はまぐり料理以外に心奪われるのが、特製ダレにあえたからすみ蕎麦。ふた口ほどでぺろりと食べられるサイズ感なので、しゃぶしゃぶ前にも。つるりとしたのど越し、からすみの芳醇な味わいに昇天!

「からすみ蕎麦」1,200円。かつおベースのたれに和えたそばに、からすみをたっぷりと削りかけている。ほどよい塩味と濃厚な旨み。これがおいしくないわけがない!

名物鍋の「はまぐりのしゃぶしゃぶ」は“追いはまぐり”必至!

はまぐりの旬は一般的に春から初夏にかけてと言われる。産卵期を迎えるため、身が大きく膨らむのがその理由だが「一年を通しておいしく食べる」のが、桑名スタイル。黄金色の出汁がはられた鍋に地はまぐりを入れて楽しむハマしゃぶを、季節を問わずに堪能できるとはなんとも贅沢!

「ハマしゃぶ(1人前)」約150ℊで1,650円。「無限に食べたい!」と追いはまぐりを注文する人が続出。追加は80g750円

くつくつと音を立てる鍋からは香気が立ち上り、今か今かと待ち構えているとぱかっとはまぐりの口が開く。灰汁は旨みの一部でもあるので取り除きすぎないのがポイント。ふっくらとした身がのぞく貝を専用ばさみで持ち上げて口に運べば、貝汁があふれ出し、その濃厚なエキスは全世カイを虜にするほどの旨みに満ちている。

専用ばさみで持ち上げて熱々をはふはふと味わう。次々にはまぐりが口を開けるのも楽しく、場が盛り上がること間違いなし

はまぐりの出汁が染み出すスープを使った〆は必食!

さて、いよいよ大団円。はまぐりの旨みがたっぷりのスープで作る締めは、雑炊かラーメンから選ぶことができる。麺も捨てがたいが、おすすめは雑炊。貝汁を吸った米を卵でとじて食べれば、ひと口目から幸せのため息が漏れ、鍋が空になるのと反比例するように心は幸せな気分で満たされる。

ハマしゃぶの締めには雑炊かラーメンを。雑炊の場合は卵と三つ葉で幸福感マシマシ。テイクアウトの「蛤しゃぶしゃぶセット」400ℊ3,850円も用意しているので手土産にも良さそう

古くから縁起のいい食材とされるはまぐりは、新年の外食初めにもぴったり。

焼きはまぐりや天ぷら、しぐれ煮にハマしゃぶまで。心行くまで桑名産のハマグリを堪能すれば、貝好きでなくてもその魅力にカイ眼すること間違いなし。カイ運グルメとしても、早々に予約することをおすすめしたい。

オリジナルのおしぼりも茶目っ気たっぷりのデザイン。目でも舌でも思う存分、はまぐりワールドを楽しもう!

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆割烹 藤住所 : 東京都目黒区東山1-8-6 サンロイヤル 1FTEL : 050-5570-5474

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

文:小寺慶子、食べログマガジン編集部 撮影:片桐圭

