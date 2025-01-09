¡Ö»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¡×¥°¥ë¡¼¥×ÄÉÊü¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¡ÄÈà½÷¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¾ðÊó¤¬!?¡Ú¤¦¤Á¤ÎÉ×¤È´Ø·¸¤¬!? ²ø¤·¤¤4¿Í¤Î¥Þ¥ÞÍ§ Vol.13¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
·î¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Þ¥ÞÍ§°û¤ß²ñ¤ò¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥ß¥É¥ê¡£¤·¤«¤·¡¢É×¤È¥Þ¥ÞÍ§¤Î°ì¿Í¤¬Î¢ÀÚ¤ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤¹¡£ÍâÆü¡¢¥Á¥ã¥³¤«¤éºòÈÕ¥¥¤¥³¤¬¥ß¥É¥ê¤ÎÉ×¤Ë¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÈÖ²ø¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥í¥³¤¬¸½¤ì¡¢¥Þ¥ÞÍ§Æ±»Î¤Î¥±¥ó¥«¤ò¥¢¥ª¥³¤¬ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¯¥í¥³¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¼±¤Ê¥¥¤¥³¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é³°¤½¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¡£Î¢ÀÚ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤¹¤°¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¥ß¥É¥ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ãç´Ö³°¤ì¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
·î¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Þ¥ÞÍ§°û¤ß²ñ¤ò¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥ß¥É¥ê¡£¤·¤«¤·¡¢É×¤È¥Þ¥ÞÍ§¤Î°ì¿Í¤¬Î¢ÀÚ¤ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤¹¡£ÍâÆü¡¢¥Á¥ã¥³¤«¤éºòÈÕ¥¥¤¥³¤¬¥ß¥É¥ê¤ÎÉ×¤Ë¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÈÖ²ø¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥í¥³¤¬¸½¤ì¡¢¥Þ¥ÞÍ§Æ±»Î¤Î¥±¥ó¥«¤ò¥¢¥ª¥³¤¬ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¯¥í¥³¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¼±¤Ê¥¥¤¥³¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é³°¤½¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¡£Î¢ÀÚ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤¹¤°¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¥ß¥É¥ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ãç´Ö³°¤ì¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥ª¥³¤¬¸½¤ì¤¿¡Ä¡ª
¥¯¥í¥³¤¬µî¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¢¥ª¥³¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ª¥³¤Ï¥ß¥É¥ê¤ÎÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥í¥³¤«¤é¥¢¥ª¥³¤ÎËÜÀ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿®ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌÛ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¥¥¤¥³¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÄÉÊü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»¿À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¥¢¥ª¥³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥¥¤¥³¤ò²È¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¢¥ª¥³¤À¤±¤¬ÃÎ¤ë¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä!?
(¥Þ¥ë¥³)