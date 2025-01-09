¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤È¤«Íð¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×µð¿Í¡¦°éÀ®2°Ì¤ÎËÙ¹¾ÀµÂÀÏº¡¡ÆþÎÀ¤Ë¤ÏµÈÅÄ¾¾±¢¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤ò»ý»²
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¢ËÙ¹¾ÀµÂÀÏºÅê¼ê¤¬8Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÎÀ¤ËÆþÎÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÙ¹¾Åê¼ê¤Ï¾Íè¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë18ºÐ¡£188¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¬Ì¥ÎÏ¤Î±¦ÏÓ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö³Ð¸ç¤ÎËá¤Êý¡¡Ä¶Ìõ¡¡µÈÅÄ¾¾±¢¡×¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¹â¹»»þÂå¡ËÎÀ¤¬´·¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÉôÊ¬¤ÇÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤«ÆÉ¤ó¤Ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤È¤«Íð¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×14Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÇ½ÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤ËÎý½¬¤«¤é¤¤Ó¤¤ÓÆ°¤¤¤ÆÂ¸ºß´¶½Ð¤»¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£