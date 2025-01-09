°¦ÃÎ¤Ï£Á£é£ã£è£é¡©¤½¤ì¤È¤â£Á£é£ô£é¡©¡Ä¥í¡¼¥Þ»ú¡Ö¥Ø¥Ü¥ó¼°¡×´ðËÜ¤Î²þÄê°Æ¡¢°Õ¸«¸øÊç¤ò³«»Ï
¡¡¥í¡¼¥Þ»ú¤ÎÅý°ìÅª¤ÊÉ½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¸²½Ä£¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤Ë¶á¤¤¡Ö¥Ø¥Ü¥ó¼°¡×¤ò´ðËÜ¤È¤¹¤ë°Æ¤ò¼¨¤·¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¡Ê°Õ¸«¸øÊç¡Ë¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡£±£¹£µ£´Ç¯¤ÎÆâ³Õ¹ð¼¨¤Ç¤Ï¡Ö·±Îá¼°¡×¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ø¥Ü¥ó¼°¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ìó£·£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ð¼¨²þÄê¤È¤Ê¤ë¡£Æ±Ä£Ê¸²½¿³µÄ²ñ¤Ïº£½Õ°Ê¹ß¤ËÅú¿½¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¥í¡¼¥Þ»úÉ½µ¤Ï¼ç¤ËÆó¤Ä¤¢¤ê¡¢£µ£°²»¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë±è¤Ã¤¿·±Îá¼°¤Ï¡Ö¤·¡×¤ò¡Ö£ó£é¡×¡¢¥Ø¥Ü¥ó¼°¤Ç¤Ï¡Ö£ó£è£é¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¡£³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¤ÏÆâ³Õ¹ð¼¨¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢·±Îá¼°¤òÃæ¿´¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¥Ø¥Ü¥ó¼°¤¬¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ï¤Í¤ë²»¤Î¡Ö¥ó¡×¤Ï¡¢£â¡¢£í¡¢£ð¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ó¡×¡Ê£á£í£í£á£î¡Ë¤ò¡Ê£á£î£í£á£î¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö£í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö£î¡×¤È½ñ¤¯¤³¤È¤È¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¿·Ê¹¡×¡Ê£ó£è£é£í£â£õ£î¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ò²ñ¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ëÉ½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´·¹Ô¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥Ü¥ó¼°¤ä·±Îá¼°¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ä¹²»¤Î¤Ä¤Å¤êÊý¤ÎÅý°ì¥ë¡¼¥ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÂç¹¾¸Í¡×¤Î¤è¤¦¤ËÊì²»¤ò¿¤Ð¤¹É½µ¤Ç¤Ï¡¢Êì²»»ú¡Ö£Ï¡×¤Î¾å¤Ë²£ËÀ¤ÎÉä¹æ¡Ö¡Ý¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ö£Ï¡×¤È¤·¡¢¤Ä¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö£Ï£ï£å£ä£ï¡×¤ÈÊì²»»ú¤òÊÂ¤Ù¤ÆÉ½¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡°Õ¸«¸øÊç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö£å¡½£Ç£ï£ö¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢£±£³Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£