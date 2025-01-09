リリース情報



◆1st LP『アイラヴユー』2025年1月15日（水）発売購入：https://SUPERBEAVER.lnk.to/ILOVEYOU_LP［完全生産限定盤（12inchレコード2枚組・180g 重量盤）］SRJL-1131〜2 \5,500（税込）収録内容（DISC 1）SIDE A1. 今夜だけ2. ハイライト3. 突破口SIDE B1. mob2. 自慢になりたい3. パラドックス（DISC 2）SIDE C1. アイラヴユー2. 予感 -Album mix-SIDE D1. 時代2. ひとりで生きていたならば3. さよなら絶望◆購入者特典情報（対象店舗 / 特典内容）・Amazon.co.jp：メガジャケ・SUPER BEAVER応援店特典：ジャケット絵柄ポストカード応援店：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/superbeaver/shoplist/250115/?_ga=2.250347140.301990680.1736389244-328903641.1736389244◆注意事項※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。※上記店舗以外での配布はございません。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。※Amazon.co.jpでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。◆2nd LP『東京』2025年2月12日（水）発売購入：https://SUPERBEAVER.lnk.to/Tokyo_LP［完全生産限定盤（12inchレコード2枚組・180g 重量盤）］SRJL-1133〜4 \5,500（税込）◆収録内容（DISC 1）SIDE A1. スペシャル2. 人間3. 名前を呼ぶよSIDE B1. ふらり2. 愛しい人3. VS.（DISC 2）SIDE C1. それっぽいふたり2. 3183. 未来の話をしようSIDE D1. 東京2. ロマン3. 最前線◆購入者特典情報（対象店舗 / 特典内容）・Amazon.co.jp：メガジャケ・SUPER BEAVER応援店特典：ジャケット絵柄ポストカード応援店：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/superbeaver/shoplist/250115/◆注意事項※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。※上記店舗以外での配布はございません。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。※Amazon.co.jpでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。◆3rd LP『音楽』2025年3月12日（水）発売購入：https://SUPERBEAVER.lnk.to/Ongaku_LP［完全生産限定盤（12inchレコード2枚組・180g 重量盤）］SRJL-1135〜6 \5,500（税込）◆収録内容（DISC 1）SIDE A1. 切望2. グラデーション3. ひたむき4. リビングSIDE B1. 値千金2. めくばせ3. 奪還（DISC 2）SIDE C1. 決心2. 幸せのために生きているだけさ3. 裸SIDE D1. 儚くない2. 小さな革命◆購入者特典情報（対象店舗 / 特典内容）・Amazon.co.jp：メガジャケ・SUPER BEAVER応援店特典：ジャケット絵柄ポストカード◆注意事項※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。※上記店舗以外での配布はございません。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。※Amazon.co.jpでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。詳細：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/superbeaver/20th/