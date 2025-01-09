SUPER BEAVER、3カ月連続リリースのメジャー再契約後アルバムのアナログ盤発売日決定
SUPER BEAVERが、1月より3カ月連続でリリースする、メジャー再契約をした後に発売したフルアルバム3枚のアナログ盤の発売日を発表した。
メジャー再契約第1弾フルアルバム『アイラヴユー』アナログ盤は1月15日に決定していたが、さらに第2弾となるフルアルバム『東京』アナログ盤が2月12日に、第3弾となるフルアルバム『音楽』アナログ盤が3月12日にリリースされることが決定した。是非、SUPER BEAVERの世界観をアナログ盤でも楽しんでほしい。
リリース情報
2025年1月15日（水）発売
購入：https://SUPERBEAVER.lnk.to/ILOVEYOU_LP
［完全生産限定盤（12inchレコード2枚組・180g 重量盤）］
SRJL-1131〜2 \5,500（税込）
収録内容
（DISC 1）
SIDE A
1. 今夜だけ
2. ハイライト
3. 突破口
SIDE B
1. mob
2. 自慢になりたい
3. パラドックス
（DISC 2）
SIDE C
1. アイラヴユー
2. 予感 -Album mix-
SIDE D
1. 時代
2. ひとりで生きていたならば
3. さよなら絶望
◆購入者特典情報（対象店舗 / 特典内容）
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・SUPER BEAVER応援店特典：ジャケット絵柄ポストカード
応援店：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/superbeaver/shoplist/250115/?_ga=2.250347140.301990680.1736389244-328903641.1736389244
◆注意事項
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。
※Amazon.co.jpでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◆2nd LP『東京』
2025年2月12日（水）発売
購入：https://SUPERBEAVER.lnk.to/Tokyo_LP
［完全生産限定盤（12inchレコード2枚組・180g 重量盤）］
SRJL-1133〜4 \5,500（税込）
◆収録内容
（DISC 1）
SIDE A
1. スペシャル
2. 人間
3. 名前を呼ぶよ
SIDE B
1. ふらり
2. 愛しい人
3. VS.
（DISC 2）
SIDE C
1. それっぽいふたり
2. 318
3. 未来の話をしよう
SIDE D
1. 東京
2. ロマン
3. 最前線
◆購入者特典情報（対象店舗 / 特典内容）
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・SUPER BEAVER応援店特典：ジャケット絵柄ポストカード
応援店：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/superbeaver/shoplist/250115/
◆注意事項
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。
※Amazon.co.jpでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◆3rd LP『音楽』
2025年3月12日（水）発売
購入：https://SUPERBEAVER.lnk.to/Ongaku_LP
［完全生産限定盤（12inchレコード2枚組・180g 重量盤）］
SRJL-1135〜6 \5,500（税込）
◆収録内容
（DISC 1）
SIDE A
1. 切望
2. グラデーション
3. ひたむき
4. リビング
SIDE B
1. 値千金
2. めくばせ
3. 奪還
（DISC 2）
SIDE C
1. 決心
2. 幸せのために生きているだけさ
3. 裸
SIDE D
1. 儚くない
2. 小さな革命
◆購入者特典情報（対象店舗 / 特典内容）
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・SUPER BEAVER応援店特典：ジャケット絵柄ポストカード
◆注意事項
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。
※Amazon.co.jpでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
詳細：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/superbeaver/20th/
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