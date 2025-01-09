¤â¤¦È´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ä¡£ÉÔÎÑ¤ÎÎø¤Ë¡ÖËÜµ¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤ÎÆÃÄ§
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÉÔÎÑ¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÍ·¤Ó¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤·¤«ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔÎÑ¤ÎÎø¤Ë¡ÖËÜµ¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¥â¥Æ¤¿¤¤Íß¤¬¿ê¤¨¤Ê¤¤
ÉÔÎÑ¤ËËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¥â¥Æ¤¿¤¤Íß¤¬¿ê¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¾ï¤Ë½÷À¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îø°¦¤Î¥É¥¥É¥´¶¤¬¹¥¤
Îø°¦¤Î¥É¥¥É¥´¶¤¬¹¥¤¤ÊÃËÀ¤âÉÔÎÑ¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ä¤·¤¬¤ê²°¤Ç½÷À¹¥¤
¼ä¤·¤«¤ê¤ä¤ÊÀ³Ê¤Ê¾å¤Ë½÷À¹¥¤¤ÎÃËÀ¤ÏÉÔÎÑ¤Ë¥Ï¥Þ¤ë·¹¸þ¤â¡£
¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤ÏºÊ¤È¤Î´Ø·¸¤¬Îä¤á¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÌþ¤ä¤½¤¦¤ÈÊÌ¤Î½÷À¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆÃÄ§»þ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÃËÀ¤ÈÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤ÃËÀ¤È¤òÈæ¤Ù¤ë¤È°µÅÝÅª¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÃËÀ¤ÏÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢É×¤äÈà»á¤ËÆ±¤¸ÆÃÄ§¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡ÈÉÔÎÑÍ½È÷·³¡É¤È¤·¤Æ·Ù²ü¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ë¡Ä¡©ÉÔÎÑÃË¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö¤¢¤Î¹ÔÆ°¡×¤È¤Ï