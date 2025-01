横浜駅西口地下直結でショッピングや観光の拠点として便利な「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」

今回は「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」で2025年早春限定で提供されているラウンジ「シーウインド」の「Delish Table」を紹介します☆

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ ラウンジ「シーウインド」Delish Table

価格/提供時間

ランチ:3,900円(税・サ込) 選べるメインディッシュ&ハーフビュッフェ/11:30〜14:00(ブッフェクローズ13:30)

ディナー:5,000円(税・サ込) 選べるメインディッシュ&オードブル3種盛り合わせ・デザート/17:30〜21:00(ラストオーダー20:30)

販売期間:2024年1月6日(月)〜2024年3月19日(水)

販売店舗:ラウンジ「シーウインド」

ホテル内にバリエーション豊かな8つのレストラン&バーがある「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」

人気のオールデイブッフェ「コンパス」が1月6日から3月19日までリニューアルのために休業中。

その改装期間中は、2Fラウンジ「シーウインド」にて、コンパスの人気メニュー楽しめる新メニュー「Delish Table(デリッシュテーブル)」が提供されています。

コンパスの人気看板メニューである「ローストビーフ」、地元神奈川の「三崎まぐろ漬けたたき丼」、「ブイヤベース」や「ビーフシチューオムライス」、さらにスパイスが効いた「スープカレー」の計5種類のメイン料理を用意。

コンパスの人気看板メニューである「ローストビーフ」は、低温オーブンで焼き上げる自慢の逸品。

山葵香る和風ソースととともにいただけます。

ビーフシチューオムライスは、黒毛和牛をじっくりと煮こんだビーフシチューと、ふわふわ玉子のオムライスが絶妙に絡みあいます。

お口の中でとろける食感が楽しめます☆

他にも、海老や貝の旨みが凝縮されたブイヤベースや、厳選されたスパイスを使用した深いコクが楽しめるスープカレー。

地元神奈川の三崎まぐろを特製の漬けダレにつけ込み、旨みを引き出した三崎まぐろ漬け・たたき丼が選択できます。

ランチは好きなだけ楽しめるブッフェスタイルで3種の前菜、グリーンサラダ・デザートを提供。

ディナーはお好みで選べるメインディッシュと前菜の盛り合わせ

(提供例:サーモンマリネ、ニシンのマリネ、カプレーゼ)

スープ、

デザートを落ち着いた空間でゆっくりといただけます☆

オールデイブッフェ「コンパス」の人気メニューを楽しめる期間限定メニュー。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ ラウンジ「シーウインド」Delish Tableは2024年3月19日まで提供中です。

