¡ÚÂçÀã¤ËÈ÷¤¨¤ò¡ÛºÇ¿·¤Î¾ðÊó¼ý½¸¡¦ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É
ÂçÀã¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼Ö¤Ç¤ÎÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ä¤à¤òÆÀ¤º¼Ö¤Ç³°½Ð¤¹¤ë»þ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥¯¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¶âÂ°À½¤Î¥¹¥³¥Ã¥×¡¢Ä¹·¤¡¢¼êÂÞ¤ò¼Ö¤Ë½àÈ÷¤ò¡£¤Þ¤¿¡¢Î©¤Á±ýÀ¸¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°ûÎÁ¿å¤ä¿©ÎÁ¤Î¤Û¤«´Ê°×¥È¥¤¥ì¤â¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
½üÀã¤äÀã²¼¤í¤·Ãæ¤Î»ö¸Î¤Ë¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºî¶È¤Ï2¿Í°Ê¾å¤Ç¹Ô¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â1¿Í¤Çºî¶È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿»þ¤ËÄÌÊó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£