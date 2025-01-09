¡ÚÎ©¤Á±ýÀ¸·Ù²ü¡Û¹ñÆ»359¹æ¡¡ÀÐÀî¸©¶ÉÕ¶á¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á
¾®´Ýµ¼Ô¡Ö¾®ÌðÉô»Ô¸ÞÏº´Ý¤Î¹ñÆ»359¹æ¤Ç¤¹¡£¸á¸å5»þ¤«¤éÀã¤Ë¤è¤ë½ÂÂÚ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ëÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
Àã¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆ»359¹æ¤ÎÉÙ»³¸©Æâ¶è´Ö¤Ï¡¢¾®ÌðÉô»Ô¸ÞÏº´Ý¤«¤éÀÐÀî¸©¶¤Þ¤Ç¤Î¶è´Ö¤Ç¡¢¤¤ç¤¦9Æü¤Î¸á¸å5»þ¤«¤éÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©·Ù¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¸©Æâ¤Ç37·ï¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸å¤ÎÀã¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹10Æü¤Î¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢Ê¿ÌîÉô¤Ç50¥»¥ó¥Á¡¢»³´ÖÉô¤Ç70¥»¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿É÷¤â¶¯¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï³¤¾å¤Ç30¥áー¥È¥ë¡¢Î¦¾å¤Ç25¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤äÇÀ¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤Ø¤ÎÈï³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£