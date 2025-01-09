Æü¶ä»ÙÅ¹Ä¹²ñµÄ¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯Â¤ÇÉÔÆ©ÌÀ´¶·üÇ°¤ÎÀ¼¤â
ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï³ÆÃÏ°è¤Î»ÙÅ¹Ä¹¤Ë¤è¤ë²ñµÄ¤ò³«¤¡¢ÃÏ°è·ÐºÑÊó¹ð¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÈ¯Â¤òÁ°¤Ë¡¢Àè¹Ô¤¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤ò·üÇ°¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¶ä¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó¤ÎÃÏ°è·ÐºÑÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Î´ë¶È¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤¬¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬¤Þ¤ÀÆÉ¤ßÀÚ¤ì¤º¡¢Àè¹Ô¤¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç´ë¶È¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼è°úµ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢¡ÖÃæ¹ñ¸þ¤±¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢À¯¸¢È¯ÂÁ°¤Î¶î¤±¹þ¤ßÅª¤ÊÆ°¤¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÄÂ¾å¤²¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆü¶ä¤Ï¡¢³ÆÃÏ°è¤Î»ÙÅ¹Ä¹¤«¤é¡¢¡Ö·ÑÂ³Åª¤ÊÄÂ¾å¤²¤¬É¬Í×¤È¤ÎÇ§¼±¤¬Éý¹¤¤¶È¼ï¡¦µ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÊó¹ð¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¶ä¤Ïº£²ó¤ÎÊó¹ð¤â¤Õ¤Þ¤¨¡¢º£·î²¼½Ü¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÇÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ÎÀ§Èó¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£