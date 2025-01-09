¼¯»ùÅçÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡º£¥·ー¥º¥ó3ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢¹âÉÂ¸¶À­¤ÎÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿Ì¸Åç»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¡¢9ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¾ÃÆÇ¤Ê¤É¤ÎËÉ±ÖÁ¼ÃÖ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡Ì¸Åç»ÔÊ¡»³Ä®¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¹âÉÂ¸¶À­¤ÎÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¡£¸©Æâ¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¤ÎÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÈ¯À¸¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó3ÎãÌÜ¤Ç¤¹¡£

¡¡¸©¤Ï7Æü¤«¤é¡¢¤³¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Î¥Ë¥ï¥È¥êÌó12Ëü±©¤Î»¦½èÊ¬¤È¾ÃÆÇºî¶È¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¡¢Àè¤Û¤É¡¢¸á¸å4»þ¤Ë¤Þ¤Ç¤ËÁ´¤Æ¤ÎËÉ±ÖÁ¼ÃÖ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¸½ºß¡¢È¯À¸¤·¤¿ÍÜ·Ü¾ì¤«¤é3¥­¥í°ÊÆâ¤Î9¤ÎÇÀ¾ì¤Ç¡¢¥Ë¥ï¥È¥ê¤äÍñ¤Î½Ð²Ù¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¡¢3¥­¥í¤«¤é10¥­¥í·÷Æâ¤Î56¤ÎÇÀ¾ì¤Ç¡¢¶è°è¤Î³°¤Ø¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡º£¸å¤Ï20Æü¤Ë3¥­¥í°ÊÆâ¤ÎÇÀ¾ì¤Ç¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±¢À­¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢3¥­¥í¤«¤é10¥­¥í·÷Æâ¤ÎÇÀ¾ì¤Ø¤ÎÀ©¸Â¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯À¸¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð31Æü¤ËÈ¾·Â3¥­¥í°ÊÆâ¤â²ò½ü¤µ¤ì¡¢Á´¤Æ¤ÎÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£