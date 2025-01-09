º£¤«¤é¡ÖÏ·¸åÇË»º¡×¤òËÉ¤°²È·×¤Î¥³¥Ä¡£À¸³èÈñ¤ÏÇ¯¶â¤«¤é¤Þ¤«¤Ê¤¤¡¢²ð¸îÈñ¤Ï¡ÈÍ½»»²½¡É¤¬¥Ù¥¹¥È¡ÔFP¤¬²òÀâ¡Õ
¡ÖÏ·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¡×¤Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÇùÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ãù¤á¤ë¤Ù¤¶â³Û¤¬¤ï¤«¤é¤ºÉÔ°Â¤¬Êç¤ê¤¬¤Á¡£¤½¤³¤ÇÏ·¸å¤Î²È·×¤òÍ½ÁÛ¤·¤Ä¤Ä¤ª¶â¤òÃß¤¨¤ëÊýË¡¤ò¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÈ«Ãæ²í»Ò¤µ¤ó¤¬ÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡£
À¸³èÈñ¤Ï¶ËÎÏ¡ÖÇ¯¶â¡×¤ÇÏÅ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°
¢¨1 ¼õµë¶â³Û¤«¤é¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò½ü¤¤¤¿¶â³Û
¢¨2 »ý¤Á²È¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ò12¤«·î¤Ç³ä¤Ã¤¿¶â³Û¤òÁÛÄê
Ï·¸å¤Ï¡¢·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ç¯¶â¤ÇÏÅ¤¦¤Î¤¬Å´Â§¡£
¡ÖÂà¿¦¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤é¡¢Ç¯¶â³Û¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸³èÈñ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÄ´À°¤·¤Æ¡£ÀÖ»ú¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤¹¡×¡ÊFP¡¦È«Ãæ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡ü50Âå°Ê¹ß¤ÏÇ¯¶â¼õµë³Û¤ÎÌÜ°Â¤ò¤â¤È¤ËÈ÷¤¨¤Æ
º£¤Î¤Þ¤Þ»Å»ö¤òÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢50ºÐ°Ê¹ß¤ËÆÏ¤¯¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ë¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤Ë¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â³Û¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î³Û¤òÌÜ°Â¤ËÀ¸³èÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¡×
¡ü40Âå°ÊÁ°¤Ê¤éºÇÄã¸Â¤ÎÉ¬Í×À¸³èÈñ¤ò»»½Ð
¤Þ¤ÀÇ¯¶â³Û¤¬Í½ÁÛ¤·¤Å¤é¤¤¤¿¤á¡¢º£¤Î²È·×¤«¤éÏ·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¡£
¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬»Ä¤ê¤½¤¦¤Ê¤é¡¢·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡×
²á¾ê¤ËÀáÌó¤¹¤ë¤è¤êÏ·¸å¤âÆ¯¤¯Êý¤¬¸½¼ÂÅª
¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¤Ç¯¶âÀ¸³è¤Ç¡¢½ÐÈñ¤òºï¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¥ï¥¶¡£
¡ÖÀÖ»úÊ¬¤ò¥¥Ä¤¹¤®¤ëÀáÌó¤ÇÈ÷¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¿Íºà¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Ï·¸å¤â²Ô¤°¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
ÆÃÊÌ»Ù½Ð¤âÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡ª°åÎÅÈñ¡¢²ð¸îÈñ¤ÏÍ½»»²½¤·¤Æ
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌ»Ù½Ð¤ÏÃùÃß¤«¤é½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÇòÆâ¾ã¤ä¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤È¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê²ð¸îÈñÍÑ¤ÏÍ½»»²½¤·¤Æ³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡×
¡ü°åÎÅÈñ
°åÎÅÈñ¤ÎÍ½»»
ÇòÆâ¾ã¼ê½ÑÂå¡§60¡Á70Ëü±ß¡Ê¢¨¡Ë
¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥ÈÂå¡§35¡Á50Ëü±ß¡Ê1ËÜ¡Ë
ÊäÄ°´ïÂå¡§20¡Á30Ëü±ß
¢¨ Â¿¾ÇÅÀ¡Ê2¾ÇÅÀ¡Ë¥ì¥ó¥º¤ÎºÆ·ú½Ñ¤Î¾ì¹ç
¡ü²ð¸îÈñÍÑ
²ð¸îÈñ¤ÎÊ¿¶Ñ³Û°ì»þÅª¤ÊÈñÍÑ¡§74Ëü±ß¡Ê¢¨1¡Ë ¡Ü·î¡¹¤ÎÈñÍÑ¡§8Ëü3000±ß¡ß²ð¸î´ü´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¡§5Ç¯1¤«·î
¡á¹ç·×¡§Ìó580Ëü±ß ¡Ê¢¨2¡Ë
¢¨1 ½»Âð²þÂ¤¤ä²ð¸îÍÑ¥Ù¥Ã¥É¤Î¹ØÆþÈñ¤Ê¤É
¢¨2 À¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö2021¡ÊÎáÏÂ3¡ËÇ¯ÅÙÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñ¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤è¤ê
¡ü¤¿¤À¤·¡¢ÃÏÊý°Ü½»¡¦¼«ÂðÇäµÑ¤Ê¤É½ÀÆð¤Ë¹Í¤¨¤ì¤ÐÂÐ±þ²Ä
ºßÂð¤äÃÏ¸µ»ÜÀß¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤ë¤È»ñ¶â¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¡Ö²È¤òÇäµÑ¤·¤Æ»ÜÀßÈñÍÑ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¼ê¤â¤Á¤Î»ñ¶â¤ÇÆþ¤ì¤ë¹Ù³°¤Î»ÜÀß¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤Ë¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¥é¥¯¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×