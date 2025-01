「ロシアのGoogle」ことYandexに対して、裁判所が地図上の製油所の場所や写真へのアクセスをブロックするよう命令を出したことがわかりました。ウクライナがドローンを用いて製油所への攻撃を繰り返していることへの対策だとみられています。Суд в РФ обязал "Яндекс" закрыть доступ к фото и картам НПЗhttps://tass.ru/proisshestviya/22816221

Russia orders Yandex to scrub maps and images of strategic oil refinery | The Record from Recorded Future Newshttps://therecord.media/yandex-refinery-russia-censor-imagesRussian Court Orders Yandex To Remove Oil Refinery Maps Over Drone Strike Concernshttps://dronexl.co/2025/01/03/russian-court-yandex-oil-refinery-drone-strike-concerns/命令はモスクワのハモヴニチェスキー地方裁判所が出したもの。独立系報道機関のメディアソナは、対象となっている製油所はモスクワ南東部にあるリャザンの製油所であると指摘しています。リャザンの製油所はこれまで4回にわたってウクライナのドローン攻撃を受け、工場のインフラや従業員に被害が出ています。Telegram: Contact @mediazona_exclusiveYandexのマップで見たリャザン。すでにモザイクのかかった部分がありますが、ここは製油所ではなく空軍基地です。RyazanRyazan - Yandex MapsGoogleマップではモザイクなしで、駐機している機体も見えています。Yandexは裁判所からの命令についてのコメントを拒否しています。なお、今回の命令には法的拘束力はなく、Yandexは上訴することが可能だとのことです。