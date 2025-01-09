日本らしさが色めいた時代を表現！島根県出雲の水性ネイルブランドANDIZUMOの「EDO」
水性ネイルブランド「ANDIZUMO」について
エルが手がける、島根県出雲の水性ネイルブランド「ANDIZUMO(アンディズモ)」は、蔦屋重三郎が多くの才能を世に伝えたとされる耕書堂の屋号(※)をデザインした水性ネイル「EDO」全6色と、水性ネイル2本セット2種類を発売する。
「ANDIZUMO」は、少しでも体や肌に良いものを選択してほしいという思いからスタートした水性ネイルブランド。サスティナブルな商品作り、地域と生きるをテーマに、島根県出雲では、地元の業者やスタッフと共にブランドを作りあげている。
「ANDIZUMO」の水性ネイルは主成分が水のため、除光液を使わずにお湯で簡単に剥がすことができ、爪にも環境にも優しいネイルとなっている。新商品「EDO」登場
そんな「ANDIZUMO」から、日本の魅力が色づく街、日本らしさが色めいた時代を表現したデザインの水性ネイル「EDO」が登場。
商品は、1月11日(土)〜13日(月)にSHIBUYA TSUTAYAにて先行販売され、1月17日(金)から順次、全国の蔦屋書店・TSUTAYA BOOKSTORE・TSUTAYAの一部店舗で販売される。「EDO」は全6色展開
[caption id="attachment_1275724" align="aligncenter" width="450"]EDO 太夫 TAYU[/caption]
ラインアップは、ベビーピンク＆ゴールドラメの「EDO 太夫 TAYU」\1,980(税込)、
[caption id="attachment_1275726" align="aligncenter" width="450"]EDO 月の松 full moon shaped pine[/caption]
グリーンティーの「EDO 月の松 full moon shaped pine」\1,980(税込)、
[caption id="attachment_1275727" align="aligncenter" width="450"]EDO 流星 shooting star[/caption]
パープルインシルバーラメの「EDO 流星 shooting star」\2,750(税込)、
[caption id="attachment_1275728" align="aligncenter" width="450"]EDO 花魁道中 OIRAN[/caption]
ゴールド＆ピンクラメミックスの「EDO 花魁道中 OIRAN」\2,750(税込)、
[caption id="attachment_1275729" align="aligncenter" width="450"]EDO 百年桜 longevity[/caption]
チェリーブロッサムオーロラフレークの「EDO 百年桜 longevity」\3,520(税込)、
[caption id="attachment_1275730" align="aligncenter" width="450"]EDO 花見宴 flower viewing[/caption]
ベージュピンク＆ゴールドメタリックの「EDO 花見宴 flower viewing」\3,520(税込)となっている。2本入りの箱セット商品も登場
また、2本入りで、オリジナルミニトートバッグ付きの箱セット商品も用意。
[caption id="attachment_1275731" align="aligncenter" width="450"]EDO 花魁セットOIRAN SET[/caption]
「EDO 花魁セットOIRAN SET」5,280円(税込)は、「花魁道中」と、SOFT TOP＆BASE「雪水」をセットにしたもの。
SOFT TOP＆BASE「雪水」は、塗ることで厚みが出るため、爪の乾燥が気になる人や薄くなってしまった人にもおすすめだ。
[caption id="attachment_1275732" align="aligncenter" width="450"]EDO 桜セット SAKURA SET[/caption]
「EDO 桜セット SAKURA SET」6,050円(税込)は、「百年桜」と、HARD TOP COAT「氷衣」をセットにしたもの。
HARD TOP COAT「氷衣」は、ロングラスティングのTOP COAT。硬さが出るため、爪の弱い人にもぴったり。
[caption id="attachment_1275723" align="aligncenter" width="600"]オリジナルミニトートバッグ[/caption]
「花魁セット」「桜セット」をそれぞれ購入した人には、「花魁道中」の水性ネイルのパッケージがデザインされた「オリジナルミニトートバッグ」をプレゼントする。
なお、商品の販売店舗は、1月中旬以降に特設サイトにて告知される。
「ANDIZUMO」が届ける、日本の魅力が色づく街、日本らしさが色めいた時代を表現したデザインの新商品「EDO」をいち早くチェックしてみて。
ANDIZUMO公式サイト：https://andizumo.jp
ANDIZUMO公式Instagram：https://www.instagram.com/andizumo
■SHIBUYA TSUTAYA
住所：東京都渋谷区宇田川町21-6
公式サイト：https://shibuyatsutaya.tsite.jp
※「蔦屋」「耕書堂」のデザインはカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の商標です。
(丸本チャ子)