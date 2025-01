リヴァプールの生え抜きDFは来夏争奪戦になるようだ。



『kicker』のジョージ・ホルツナー氏によると、バイエルン・ミュンヘンは来夏、今季限りでリヴァプールと契約満了を迎えるイングランド代表DFトレント・アレクサンダー・アーノルドの獲得を目指すという。



現在26歳のアーノルドはリヴァプールの下部組織出身の選手。2016年にトップチームに昇格し、当時18歳でデビューを果たした同選手はこれまで公式戦通算334試合に出場し、20ゴールを記録。精度の高い右足を武器に18-19シーズンにはチャンピオンズリーグ制覇、翌年にはプレミアリーグ優勝などこれまで生え抜き選手としてリヴァプールの数多くのタイトル獲得に貢献してきた。





