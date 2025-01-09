¼¯»ùÅçÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Î¡Ö»³·Á²°¥¹¥È¥¢À¾¹ÄÆÁ»ûÅ¹¡×¤¬¡¢»³·Á²°¤Î»ö¶ÈºÆÀ¸·×²è¤Î°ì´Ä¤Ç2·î¡¢ÊÄÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢40Ç¯´Ö°¦¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥¢¤ÎÊÄÅ¹¤ËÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢ÀË¤·¤àÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡2·î24Æü¤ËÊÄÅ¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¡Ö»³·Á²°¥¹¥È¥¢À¾¹ÄÆÁ»ûÅ¹¡×¤Ç¤¹¡£»³·Á²°¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÊÄÅ¹¤Ï¡¢»³·Á²°¤Î»ö¶ÈºÆÀ¸·×²è¤Î°ì´Ä¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢»ñ»º¤òÇäµÑ¤·¡¢·Ð±Ä»ñ¸»¤òÍ­¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡Ìó1.5¥­¥íÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë»³·Á²°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥×¥é¥¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÍøÊØÀ­¤ÏÂ»¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÄÅ¹¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡1984Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¡¢Ìó40Ç¯¤ï¤¿¤êÃÏ°è¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥¢¡£ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤ÏÀË¤·¤àÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÍøÍÑµÒ¡Ë
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¡©º¤¤ë¡×

¡ÊÍøÍÑ¼Ô¡Ë
¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯º¤¤ë¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤È¤Ï´é¸«ÃÎ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¤¡×

¡¡¥ªー¥×¥óÅö½é¤«¤éÅ¹¤Ë²Ö¤ò²·¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¡£

¡ÊÍøÍÑ¼Ô¡Ë
¡Ö40Ç¯¶á¤¯¤³¤³¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¼ä¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¼ä¤·¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤³¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×

¡¡»³·Á²°¥¹¥È¥¢À¾¹ÄÆÁ»ûÅ¹¤Ï2·î24Æü¤ËÊÄÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£

¡¡°¨ÎÉ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö»³·Á²°¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥·¥ç¥Ã¥×°¨ÎÉ¡×¤â3·î¤Ç¤ÎÊÄÅ¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£