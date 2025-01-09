ºùÅç¤È·Ý½Ñ²Ö²Ð2025³«ºÅ·èÄê¡Ö¼¯»ùÅç¤ÎÌ´ ÃÏµå°ì¤Î²»³Ú²Ö²Ð¡×1Ëü3500È¯¤Î²Ö²Ð¤¬Ìë¶õ¤Ë
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¡ÖºùÅç¤È·Ý½Ñ²Ö²Ð¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤â4·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬±öÅÄÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖºùÅç¤È·Ý½Ñ²Ö²Ð¡×¡£4·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£9Æü³«ºÅ°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬PR¤Î¤¿¤á±öÅÄÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºùÅç¤È·Ý½Ñ²Ö²Ð¡×¤ÏÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ËèÇ¯Íè¾ì¼Ô¤Ï1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(ºùÅç¤È·Ý½Ñ²Ö²Ð³«ºÅ°Ñ°÷²ñ²Ï°æÃ£»Ö¤µ¤ó)
¡Ö²¿¤«¤Ë¤È¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿Ì¥ÏÇ¤Î1»þ´Ö¤À¤È»×¤¦¡£ËèÇ¯ ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿¤«¤Î³Ú¤· ¤ß¤¬³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð ²Ö²ÐÂç²ñ¤ÏÍ°ÕµÁ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£