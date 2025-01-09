¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ßÂÐºö¤òÁÈ¿¥°ì´Ý¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡×¸©·Ù´äÀ¥ËÜÉôÄ¹¤¬·±¼¨¡¡Ç¯Æ¬»ë±Ü¼°5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¡¡
¡¡Ç¯¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ë·Ù»¡´±¤Î»Îµ¤¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¸©·Ù¤Ï»Å»ö»Ï¤á¤Ë¤¢¤¿¤ëÇ¯Æ¬»ë±Ü¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼°¤Ç¤Ï´äÀ¥ ÁïËÜÉôÄ¹2024Ç¯¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ßÂÐºö¤òÁÈ¿¥°ì´Ý¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸©·ÙËÜÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ç¯Æ¬»ë±Ü¼°¤Ë¤Ï·Ù»¡´±Ìó150¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¼°¤Ç¤Ï¼ê¾û¤ä·Ù»¡¼êÄ¢¤Ê¤É·Ù»¡´±¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤½ê»ýÉÊ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÅÀ¸¡¤·¤¿¤ê¡¢µ¡Æ°Ââ¤Ë¤è¤ë¥Ç¥â³èÆ°¤Ê¤É¤ÎÂÐºö·±Îý¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê´äÀ¥ÁïËÜÉôÄ¹¡Ë
¡ÖËÜÇ¯¤Î¸©·Ù»¡¤Î±¿±Ä»Ø¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢¸©Ì±¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹·Ù»¡³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆÈ¯ËÉ»ßÂÐºö¤ËÁÈ¿¥°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿·Ù»¡³èÆ°¤òÃÏÆ»¤ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¼º¤ï¤ì¤¿¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤Î¤¢¤ÈÇò¥Ð¥¤¤ä¥Ñ¥È¥«ー¤Ê¤É¤¬ÆÃÊÌ·Ù²ü¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£