¡Ö¶¼¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡×¡ÈÎ©¤ÁÂà¤¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤ÇÂç²È¤Î½»Âð¤ËÊü²Ð¡¢Á´¾Æ¡¡¸½½»·úÂ¤ÊªÊü²Ð¤Îµ¿¤¤¤Ç54ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô
ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ç¡¢ÊÕ¤ê¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¯Âç¤¤ÊÇúÈ¯²»¡£
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê±ê¤È¤È¤â¤Ë¹õ±ì¤¬½»Âð¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÎÙ½»Ì±¤ÏÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±ì¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ë¤ß¤ëÇ³¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤É¤ó¤É¤óÇ³¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤ÏÂç²È¤È¤Î¡ÈÂàµî¡É¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÃË¡£
2024Ç¯11·î¡¢Á°½Ò¤Î½»Âð¤Ë²Ð¤òÊü¤ÁÁ´¾Æ¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼«¾Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦¹â¶¶ÌÄÈþÍÆµ¿¼Ô¡Ê54¡Ë¤Ç¤¹¡£
¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌó50Ç¯Á°¤«¤é¡¢Âç²È¤Î²È¤«¤é180¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÊ¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð¤ò¼Ú¤ê¤ÆÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ï·µà²½¤Î¤¿¤áÂç²È¤¬½»Âð¤ò¼è¤ê²õ¤½¤¦¤È¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤ËÂàµî¤òµá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¤«¤¿¤¯¤Ê¤ËÂàµî¤òÃÇ¤êÂ³¤±¤¿¤³¤È¤«¤éÎ©¤ÁÂà¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£
¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò»È¤¤Âç²È¤Î²È¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢³°ÊÉ¤Ê¤É¤ËÅôÌý¤ò¤Þ¤²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö»þ²È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Âç²È¤Ç¤¢¤ë50Âå¤ÎÃËÀ¡¢Êì¿Æ¤Ç¤¢¤ë70Âå¤Î½÷À¡¢¤Þ¤¿40Âå¤ÎËå¤È¡¢20Âå¤Î¤ª¤¤¤Î4¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á3¿Í¤Ï½¢¿²Ãæ¡£
¹¬¤¤¡¢½»¿Í¤Ï¤¹¤°¤ËÈòÆñ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÂàµî¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¼¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£