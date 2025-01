YG新人ガールズグループ・BABYMONSTERのYouTube登録者数が、800万人を突破した。【関連写真】BABYMONSTERのポップアップストアに世界中のファンが集結【11点】BLACKPINKの妹分としてデビューしたガールズグループ・BABYMONSTER。2024年11月に1st FULL ALBUM『DRIP』を発売すると、多くの音楽ファンが楽曲に反応。カムバック後も、彼女たちの実力が垣間見れる舞台映像が各種チャンネルにアップロードされ、3ヶ月間だけで100万人に達する登録者を集めた。

また9日(木)8時26分ごろ、公式YouTubeのチャンネル登録者数が800万人を突破。まだ公式デビューして1年も経っていないだけに、YouTube内の比較にならない圧倒的な影響力を実感できる。公式チャンネル累積再生数もまた35億回を越えるなど「次世代YouTubeクイーン」の面貌を強固にした。1st FULL ALBUM『DRIP』のダブルタイトル曲のミュージックビデオも注目を集め、 モノクロトーンでYGヒップホップの精髄を盛り込んだ「CLIKCLAK」、華麗な色味を活用した感覚的な演出の「DRIP」はそれぞれ異なる魅力を演出。速い速度で1億回を越えた。 YouTubeでは先月公開された「Love In My Heart」に続き、「Really Like You」のミュージックビデオも公開予定で、この上昇傾向は続く展望だ。BABYMONSTERは1月25日〜26日、ソウルKSPO DOMEで「2025 BABYMONSTER 1stWORLD TOURIN SEOUL」を開催し、デビュー初のワールドツアーの信号弾を打ち上げる。【あわせて読む】BABYMONSTER、世界中のファンが集結したポップアップストアのドキュメンタリーを公開