¡ÚÊ¡²¬ÃÏ¸¡¡ÛÅÄÀî»ÔÄ¹¤ÈÂçÇ¤Ä®Ä¹¤ÎÁÐÊý¤òÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¡¡¸ø¶¦»ö¶È¤Î¾ðÊó¸ø³«¤á¤°¤ê¸ß¤¤¤Ë·º»ö¹ðÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿
¸ø¶¦»ö¶È¤Î¾ðÊó¸ø³«¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ê¡²¬¸©ÅÄÀî»Ô¤Î»ÔÄ¹¤ÈÂçÇ¤Ä®¤ÎÄ®Ä¹¤¬¸ß¤¤¤ò·º»ö¹ðÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Ê¡²¬ÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤ÏÁÐÊý¤òÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·º»ö¹ðÁÊ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÇ¤Ä®¤Ç·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡¢ÅÄÀîÃÏ¶è¤Î¹°è¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¤Î¾ðÊó¸ø³«ÀÁµá¤Ç¤¹¡£
ÅÄÀî»Ô¤ÎÂ¼¾åÂîºÈ»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÂçÇ¤Ä®¤Î±Ê¸¶¾ùÆóÄ®Ä¹¤«¤é¾ðÊó¤ò³«¼¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÅÄÀî»Ô¤Ï2023Ç¯9·î¡¢¶¯Í×Ì¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç±Ê¸¶Ä®Ä¹¤ò¹ðÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±±Ê¸¶Ä®Ä¹¤Ï2023Ç¯10·î¡¢Ì¾ÍÀ´þÂ»¤Èµõµ¶¹ðÁÊ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂ¼¾å»ÔÄ¹¤ò¹ðÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÏ¢¤Î¹ðÁÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¡²¬ÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ï¡¢12·î27ÆüÉÕ¤ÇÁÐÊý¤òÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò9Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£