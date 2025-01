ロッテからポスティングシステムでメジャー移籍を目指す佐々木朗希が自身のインスタグラムを更新。ド迫力の投球を披露すると、メジャーの各球団のファンが移籍先の予想で大盛り上がりしている。

佐々木は「loading..」と砂時計の絵文字を添えて自主トレの様子を投稿。野外球場でマウンドから左足を大キック上げる投球フォームから右手を振り抜くと、矢のような犢箋絖瓩キャッチャーミットに収まった。海外移籍に向け順調な調整をアピールしている。

佐々木の犢箋絖瓩乏こ阿量邉絅侫.鵑眸娠し「Next post: you in Dodger blue(次はドジャーブルーでの投稿だ)」「See the blue sky Confirmed! Signing with the Dodgers(青空を見てドジャースだと確認した!)」「See the brown trees and mound Confirmed! Signing with the Padres(茶色の木とマウンドだからパドレスと確認!)」「White Sox confirmed!!(ホワイトソックスだ!)」「Signing with the Cubs(カブスと契約)」「ヤンキースに入団してください」などコメントを残している。

佐々木のポスティング交渉期限は米東部時間23日午後5時(日本時間24日午前7時)とされている。