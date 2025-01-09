¡¡Æ£Âô»Ô¤Ï£¹Æü¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¡Ë¤Îºá¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤­¤ÎÍ­ºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿ºâÌ³Éô·ÀÌó²Ý¾åµé¼çºº¤ÎÃËÀ­¡Ê£´£²¡Ë¤¬ÃÏÊý¸øÌ³°÷Ë¡¤Ë´ð¤Å¤­Æ±ÆüÉÕ¤Ç¼º¿¦¤·¤¿¡¢¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Âà¿¦¶â¤Ï»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£

¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï£²£°£²£±Ç¯£±£²·î£³£±Æü¡¢Ê¿ÄÍ»ÔÆâ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢»ýÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ç°Õ¼±¾ã³²¤Î¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢Á°¤Î¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢·×£³Âæ¤Î¼Ö¤ò´¬¤­¹þ¤à»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç£¸¿Í¤¬¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡¡ÃËÀ­¤ÏºÇ¹âºÛ¤Þ¤ÇÁè¤Ã¤¿¤¬¡¢º£·î£¹Æü¤ËÄ¨Ìò£±Ç¯£¸·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£³Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£