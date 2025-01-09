¡È´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹¡É¹õ¤¤¥¥ê¥¹¥ÈÁü¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ê¥¶¥ìº×¡×1Æü¿ôÉ´Ëü¿Í¤Î¿®¼Ô»¦Åþ¤Ç460¿ÍÄ¶¤±¤¬
¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¹Ô»ö¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ê¥¶¥ìº×¡×¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌëÌÀ¤±Á°¤Î¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¡¢Âæ¼Ö¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿¹õ¤¤¥¥ê¥¹¥ÈÁü¤¬³¹¤ò¹Ô¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ê¥¶¥ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î¥¥ê¥¹¥ÈÁü¤Ï¡¢1600Ç¯Âå¤Ë¥á¥¥·¥³¤«¤é¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ëºÝ¡¢Á¥¤¬²Ð»ö¤È¤Ê¤ê¡¢¹õ¤¯¾Ç¤²¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¡¹¤òÌþ¤·¡¢´ñÀ×¤òµ¯¤³¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¥ê¥¹¥ÈÁü¤Ë¿¨¤ì¤è¤¦¤ÈÂçÀª¤Î¿®¼Ô¤é¤¬»¦Åþ¡¢1Æü¤Ç¿ôÉ´Ëü¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀÖ½½»ú¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë467¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£