¼«Á³¤È¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÃËÀ­¤Î¿´¤ò¥­¥å¥ó¤È¤µ¤»¤ë¡Ö¥³¥Ä¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç


¤Ê¤«¤Ê¤«¹¥¤­¤ÊÃËÀ­¤Ë¤¦¤Þ¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤­¤Ê¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À­¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤Ç¤â¡¢ÃËÀ­¤Ï¾µÇ§Íßµá¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÇ½Åª¤ËÈß¸îÍß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¼«Á³¤È¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÃËÀ­¤Î¿´¤ò¥­¥å¥ó¤È¤µ¤»¤ë¡Ö¥³¥Ä¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

ÃËÀ­¤ÎÏÃ¤Ë¤­¤Á¤ó¤È¼ª¤ò·¹¤±¤ë


ÃËÀ­¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ËÊ¹¤­¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¶½Ì£¤ä¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À­¤Ë¹¥°Õ¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¡£

¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ­¤È²ñÏÃ¤¹¤ë»þ¤ÏÊ¹¤­¼ê¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢ÃËÀ­¤ÎÏÃ¤Ë¤­¤Á¤ó¤È¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¤½¤·¤Æ¡¢ÁêÄÈ¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¶½Ì£¤ä¶¦´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï¡ÖÏÃ¤¬¹ç¤¦¡×¡ÖÁêÀ­¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë


½÷À­¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢»×¤ï¤º¥­¥å¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ­¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

´¶¿´¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö²¿¤«¼ê½õ¤±¤Ç¤­¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢½÷À­¤Î´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½÷À­¤Î¤³¤È¤ò¤è¤ê¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ­¤ËÍê¤Ã¤Æ¤ß¤ë


µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ­¤¬¡Ö²¶¤â¼êÅÁ¤ª¤¦¤«¡©¡×¡Ö²¿¤«Ìò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤­¤¿»þ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¡£

¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½±óÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÃËÀ­¤Î¿½¤·½Ð¤Ë´Å¤¨¤Æ¡¢ÃËÀ­¤ÎÎÏ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤½¤ó¤ÊÁÇÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤ËÃËÀ­¤Ï¥­¥å¥ó¤È¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¼«Á³¤ÈÃËÀ­¤È¤Îµ÷Î¥¤â½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ­¤Ë¤¦¤Þ¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÊýË¡¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

🌼¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡£ÃËÀ­¤¬¡ÖËÜÇ½Åª¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À­¡×¤ÎÆÃÄ§