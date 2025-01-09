GARNiDELiA、アニメ『Übel Blatt〜ユーベルブラット〜』OP主題歌の「罪人」アートワーク公開
GARNiDELiAの最新シングルで、TVアニメ『Übel Blatt〜ユーベルブラット〜』オープニング主題歌となっている「罪人」のジャケット写真が公開された。
音源はTVアニメ『Übel Blatt〜ユーベルブラット〜』のティザー映像の中でも解禁されていたが、今回ジャケット写真も公開となった。黒い背景に祈るようなMARiAが印象的なアートワークになっている。
「罪人」
配信リンク： https://grnd.lnk.to/zainin
『GRND THE BEST PROGRESS』
https://www.garnidelia.com/news/?id=506
・初回盤：2CD（日本語DISC18曲+中国語英語DISC10曲）
PCCA-06362
\5,000（税抜）
・通常盤：CD Only
PCCA-06363
\3,000（税抜）
・きゃにめ盤 2CD+Blu-ray（including Live : TEN- [MAKUAKE]@Hibiya Open-Air Concert Hall : 24/06/30）
BRCA-00154
\15,000（税抜）
・きゃにめ盤◆2CD+Blu-ray（including Live : Starry Camp in Tsuchiura@Craft Civic Hall : 24/08/31）
BRCA-00155
\15,000（税抜）