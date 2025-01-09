¡ÖÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¿®Íê¤Ï½ù¡¹¤Ë²óÉü¤Ç¤¤ë¡×¼«Ì±¡¦ËÌÂ¼»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬Ç¯Æ¬²ñ¸« ²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç4´üÌÜÌÜ»Ø¤¹
¼«Ì±ÅÞ¤ÎËÌÂ¼·ÐÉ×»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬Ç¯Æ¬¤Î²ñ¸«¤ò³«¤²þÁª¤ò·Þ¤¨¤ë²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·¤·¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬À¯ºö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¿®Íê¤Ï½ù¡¹¤Ë²óÉü¤Ç¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÂ¼·ÐÉ×»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤È¤·¤Æ²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó»³¸ýÁªµó¶è¤«¤é4ÁªÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½ÐÇÏ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊËÌÂ¼·ÐÉ×»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ë
¡Ö7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤â¸·¤·¤¤Áªµó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×
¡Ö½ÅÍ×¤ÊÀ¯ºö²ÝÂê¤Ë²Ì´º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¼ÂÀÓ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿®Íê¤Ï¡¢½ù¡¹¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
°ìÊý¡¢µìÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤Ë¤¤¤Æ¼«¿È¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ë²ñ·×½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬2¤Ä¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê¤«¤é¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£
¤¤¤Þ¤À¤ËÎ¢¶âµÄ°÷¤È¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸í²ò¤ò²ò¤¯¤¿¤áÀ¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ï»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¡á»³粼¼î¹¾¤µ¤ó¤¬½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£